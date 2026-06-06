'Полстраны плачет, а пол – скачет'. Звезда 90-х Карина Плай, возле дома которой попал российский снаряд, не сдержала эмоций

Звезда 90-х, певица Карина Плай резко высказалась об украинцах, которые во время войны живут так, будто вокруг ничего не происходит. Артистка говорит, что война больно задела и ее саму.

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Во время российской атаки во Львове взрывная волна повредила дом певицы. А вражеский снаряд попал всего в 200 метрах от ее дома, разрушив жилой дом и школу, где училась. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

Карина Плай говорит, что война коснулась ее лично. В 2024 году во время очередной российской атаки взрывная волна повредила ее дом во Львове: "Пришлось менять окна. Но это было наименьшее из того, что произошло. Примерно в 200 метрах от моего дома выгорела школа, где я училась, а жилой дом был полностью разрушен. Погибли люди... Вспоминаю, как только смогла, сразу пошла туда. То, что увидела, было страшным. Улица, тротуары, дорога – все усыпано осколками стекла. Изуродованные дома. Казалось, что я иду по осколкам своей жизни. Детства, где каждое воспоминание сожгли, разрушили, уничтожили грязными руками. Это ужасное ощущение, я плакала".

Певица откровенно призналась, что с начала полномасштабной войны сознательно отказалась от многих радостей жизни – празднований, дорогих покупок и отдыха: "Ну а как иначе? Самое малое, что мы можем сделать для тех, кто нас защищает, – поддержать их и быть солидарными. Мне сложно покупать что-то для себя, когда знаю, что в этот самый момент военные сидят в окопах под дождем и обстрелами, вдали от семей, или проходят лечение в госпиталях. Я не сравниваю свои трудности с их трудностями – это невозможно. И еще: когда полстраны плачет, а полстраны скачет, то это не человечность, это – даже не знаю, как назвать – трэш!".

Отдельно артистка рассказала, что одна из ее ближайших подруг находится на фронте: "Мы дружим более 35 лет. Она снимала мне клипы, писала песни, мы вместе переживали сложные периоды жизни. Буквально вчера общались, и я еле сдержала слезы. Очень скучаю по ней и очень волнуюсь. Честно говоря, даже лишний раз боюсь звонить, чтобы ненароком не отвлечь в неподходящий момент. Она знает, что я мысленно рядом каждый день. Это абсолютно героический человек. Талантливый, светлый душой, сильный и храбрый. Я понимаю, насколько ей тяжело, потому что то, через что она прошла, выдержит далеко не каждый".

Ранее OBOZ.UA писал, что музыкальный продюсер Юрий Никитин, который во время войны живет за границей, назвал неожиданную причину, почему не возвращается в Украину.

Полное интервью с Кариной Плай читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 7 июня.

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