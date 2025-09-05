Польская группа, которую россияне держали в комнате с фекалиями, 'отомстила' фанатам из РФ и вступилась за Украину

Участники польской экстрим-метал-группы Behemoth, которых в 2014 году задержали в РФ и закрыли в комнате с ужасными условиями, поставили на место россиян. Артисты сообщили о возобновлении поставок своего мерча в Украину, а вот фанатам из России дали четко понять, что они об этом могут только мечтать.

Музыканты стали на защиту нашего государства и заявили, что не собираются отправлять посылки людям, которые поддерживают войну. Об этом они заявили в своем Instagram.

Участники Behemoth обнародовали в социальных сетях пост, где отметили: "Украинские легионы! С радостью сообщаем, что мы возобновляем доставку в Украину". Текст публикации, где более подробно расписаны условия отправки посылок, артисты продублировали на английском и соловьином.

Такая новость вызвала положительные эмоции у украинских поклонников коллектива, однако не осталась без внимания россиян. В комментариях один из граждан страны-агрессора написал: "Российский Behemoth легион тоже хочет доставку в Россию". Кроме довольно резких слов от юзеров из Украины, он получил и ответ от участников группы.

"Технически нет возможности осуществлять доставку в Россию и Беларусь. Из-за эмбарго, введенного в связи с нападением России на Украину и военными преступлениями, вы не можете оплатить заказ, а мы не можем его отправить. Кроме того, мы не хотим отправлять заказы людям, которые поддерживают Путина и войну. Проверить это невозможно, поэтому, к сожалению, это нереально", – отметили артисты.

Задержание коллектива в России

В марте 2014 года группа Behemoth приехала в РФ, чтобы дать несколько концертов. Однако реализовать все запланированные шоу музыкантам не удалось, поскольку их задержала Федеральная миграционная служба России. Причиной стали проблемы с визами.

"Когда я сказал, что мы не сдвинемся с места без представителя польского посольства, они угрожали выгнать нас силой. Нас отвезли автобусом в сопровождении 10 офицеров к зданию Федеральной миграционной службы. Мы пытались связаться с польским посольством в Екатеринбурге, но никто не отвечал на звонки", – рассказывал лидер коллектива Адам Дарский.

Позже стало известно, что участникам группы приказали покинуть страну-агрессора "в течение короткого срока". Пока продолжались разборки, артистов удерживали в помещении с ужасными условиями.

"Это была очень маленькая комната, а стены были измазаны фекалиями. Ночью мы попросили отвести нас в туалет, но эта просьба по каким-то причинам была отклонена. Поэтому нам пришлось пользоваться пластиковыми бутылками", – делился фронтмен.

Вскоре Адам Дарский объяснил, что они оформляли визы в российском консульстве в Варшаве. Там артистам сообщили, что им нужно получить бизнес-визу, хотя на самом деле необходима была гуманитарная. Из-за этой проблемы и произошло задержание.

Что известно о Behemoth

Коллектив был основан в 1991 году в Гданьске. Считается, что Behemoth сыграли одну из ключевых ролей в создании польского экстрим-метал андеграунда. Во время музыкальных шоу артисты выходят на сцену со смелым черно-белым гримом.

После создания группа выпустила три демо-записи работ Endless Damnation и The Return of the Northern Moon, однако популярности достиг лишь их четвертый проект From the Pagan Vastlands. После первого успеха в 1995-м коллектив выпустил полноформатный альбом Sventevith (Storming Near the Baltic). Вскоре они начали ездить с гастролями по странам Европы.

В 2010 году Behemoth отменили все свои концерты, ведь у Адама Дарского диагностировали лейкемию. Болезнь обнаружили очень поздно, поэтому единственным способом уберечь ему жизнь было провести операцию по пересадке костного мозга. К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно и группа продолжила развиваться.

