Тот факт, что Россия продолжает терроризировать украинцев, а во время недавнего обстрела убила семью под Кривым Рогом, не стал весомой причиной для возлюбленной актера Джейсона Стэйтема, модели Рози Хантингтон-Уайтли, отказаться от каких-либо связей со страной-агрессором. "Ангел" Victoria's Secret стала лицом новой коллекции российского бренда EKONIKA, который до сих пор представлен на рынке в Москве.

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На фотографиях, опубликованных в Instagram компании, модель позировала в нескольких разных образах. Россияне назвали Рози Хантингтон-Уайтли "музой" новой кампании, однако она никоим образом не упомянула о сотрудничестве с брендом в своих социальных сетях.

Толерантное отношение к стране-агрессору со стороны возлюбленной Джейсона Стэйтема сильно "ударило" по чувствам украинцев. Пользователи платформы Threads резко осудили поступок "ангела" Victoria's Secret и раскритиковали за полное игнорирование контекста войны.

"Я называю это коллаборацией с агрессором. Рози Хантингтон-Уайтли снялась для российского бренда EKONIKA в 2026 году. На 5-й год полномасштабной войны. Парижский дворец, роскошные интерьеры... А за кулисами – деньги из страны, которая ежедневно убивает людей. Это не наивность. Это выбор".

"Что касается Рози Хантингтон-Уайтли, которая снялась в кампании российского бренда. С 2022 года эта модель и инфлюенсер неоднократно появлялась в одежде российских брендов и отмечала их у себя в профиле. Очевидно, что ей это было ое, и она не видит "ничего такого" в том, чтобы сняться и в рекламной кампании для одного из них. Она, как и многие другие топовые мировые инфлюенсеры".

"В результате обстрела погибла почти вся семья в Кривом Роге, постоянные обстрелы и разрушения. Между тем, Рози Хантингтон-Уайтли снялась для российского бренда".

Из-за циничного сотрудничества с россиянами модель подверглась резкой критике и под последним постом в своем Instagram. В комментариях украинцы начали массово оставлять хэштег #russiaisaterroriststate и упрекали ее за коллаборацию с убийцами.

"Сколько детских жизней вы бы отдали за новое сотрудничество?"

"Такая гламурная поклонница террористов".

"Сотрудничество с Россией – это новое дно".

"Поддержка российских брендов в то время, когда Украина подвергается нападению, – неприемлема".

"Россия убила целую семью в одном доме. Это был один ракетный удар прямо по жилому дому, и вы это поддерживаете?".

Напомним, в ночь на 30 июля РФ в очередной раз подвергла Украину массированной атаке. Враг целенаправленно нанес ракетный удар по жилому дому в поселке Радушное недалеко от Кривого Рога. Жертвами обстрела стала многодетная семья. Россияне забрали жизни 47-летнего Артема и 41-летней Елены, а также их детей и внука.

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