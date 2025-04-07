'Пока мы оплакиваем детей': путинист Малахов поразил циничным поступком в День траура по погибшим в Кривом Роге и возмутил Влада Дарвина

В то время пока в Украине оплакивают соотечественников, погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, россияне продолжают демонстрировать свой цинизм. 6 апреля, когда в нашей стране был объявлен День траура, на шоу путиниста Андрея Малахова прозвучала песня "Три сестры", которую жители РФ украли у украинского певца Влада Дарвина.

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Исполнитель был сильно возмущен таким наглым поступком. На личной странице в Instagram он отметил, что пропагандисты использовали русскоязычную версию трека без разрешения.

"Пока мы оплакиваем погибших детей, РФ продолжает свою циничную и смертельную игру. Как украинец я глубоко возмущен. Мою музыку использовали без моего разрешения и без международной лицензии на государственном российском телевидении – именно в то время, когда вся Украина находилась в трауре", – написал певец.

Стоит отметить, что Влад Дарвин написал композицию еще в 2013 году, однако настоящую популярность она приобрела в 2024-м. Артист перевел трек "Три сестры" на украинский и вызвал восторг у отечественных слушателей.

Однако негативная реакция Власти Дарвина на циничный поступок Малахова обусловлена не только фактом наглой кражи трека. Вечером пятницы, 4 апреля, россияне обстреляли Кривой Рог. Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" в центр жилого микрорайона, в результате которого оборвались жизни 19 человек, среди которых 9 детей. Чтобы почтить их память, 6 апреля в Украине был объявлен День траура по погибшим в Кривом Роге. По всей стране опустили флаги и звучала тишина.

Напомним, что Андрей Малахов после начала войны активно демонстрирует поддержку кровавого режима Кремля и распространяет популярные нарративы о "неизбежной победе России". Однако делает это телеведущий довольно странным способом. В 2022 году он пригласил на свое шоу экстрасенсов и тарологов, предоставивших свое "экспертное" мнение относительно полномасштабного вторжения. Они уверенно заявляли, что Украина проигрывает войну, а Запад вообще "развалится" в течение 2023 – 2024 годов. Однако, как видим, российские "эксперты" сильно ошиблись.

Однако поддерживать пропутинские нарративы Малахов не прекратил. В 2023 году он отыскал итальянцев, которые "убежали" из Италии в Луганск и рассказывали в эфире пропагандистского телеканала, как им хорошо живется вдали от европейских ценностей. Более того, один из иностранцев даже заверил, что желает "русского мира".

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