'Поезд в чудеса': Monatik зазвучит в саундтреке нового хореографически-циркового шоу

Уже с 1 ноября состоится премьера "Поезд в чудеса" – самого масштабного хореографически-циркового шоу последних лет. Новая постановка от Stage Show – создателей "Вартові мрій" и "Мавка" – превратит обычный вечер в путешествие за мечтами. Семь артистов оригинальных жанров и семь танцовщиков в неповторимых костюмах оживят на сцене мир, где каждая мечта имеет шанс осуществиться.

"Мы запустили магический поезд, который мчится к той мечте, которую каждый когда-то спрятал в сердце. После предпоказа ко мне подошла зрительница и сказала: "У меня есть мечта, которую я давно вынашиваю. Вы поможете мне ее осуществить?" Тогда я понял: "Потяг у дива" – это толчок к действию, напоминание, что мечтать – значит жить", – рассказывает Роман Дмитрик, автор идеи и режиссер-постановщик шоу.

Четыре девушки из приюта строгой госпожи Крук имеют игрушку-тотем – символ сокровенного желания. Один гудок – и поезд отправляется в мир чудес. Герои преодолевают ловушки Ворона и самой Крук, ища похищенного Зайчонка. Что их ждет в финале?

Технологические декорации и световые эффекты создают атмосферу поезда, который безудержно мчится к цели. Авторская музыка ведет зрителей сквозь эмоциональные миры – от мрачного убежища до сказочных вселенных. Виртуозные цирковые номера и современная хореография не дают перевести дыхание, а интерактивы вовлекают зрителей в действие прямо в зале.

Саундтреком шоу стала песня "Мечтать не вредно" от MONATIK. Артист подчеркивает важность создания качественного украинского контента для детей и семей, чтобы дети имели возможность проводить досуг интересно и с пользой.

Спешите покупать билеты на шоу "Поезд в чудеса" в своем городе, чтобы увидеть чудеса собственными глазами!

Ссылка на билеты: concert.ua

Медиапартнеры – 1+1 media, Киевстар ТВ.