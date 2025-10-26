Подтвердили все слухи о романе: экс-премьер-министр Канады впервые появился с Кэти Перри на публике как пара

Певица Кэти Перри и Джастин Трюдо официально подтвердили свои отношения. 41-летняя артистка и 53-летний бывший премьер-министр Канады впервые появились вместе на публике во время празднования дня рождения исполнительницы в Париже в субботу, 25 октября.

Пара посетила культовое кабаре-шоу в отеле Crazy Horse Paris, где, по данным TMZ, провела вечер в компании друзей. На опубликованных в источнике снимках видно, как Перри и Трюдо выходят из театра, держась за руки и улыбаясь.

Кэти выбрала ярко-красное платье, тогда как политик был сдержанным в полностью черном наряде. Этот выход стал первым официальным подтверждением их романа, о котором поклонники говорили еще с лета.

Первые слухи об отношениях между звездами появились после того, как их заметили на свидании в Монреале, Канада. В сентябре папарацци сфотографировали Перри и Трюдо на яхте у побережья Санта-Барбары – тогда они не скрывали нежности, обнимаясь и целуясь.

На тот момент оба уже были свободны: Кэти в июне разорвала помолвку с актером Орландо Блумом, а Джастин Трюдо в 2023 году официально развелся со своей женой Софи Грегуар после 18 лет брака.

Источник People сообщал, что именно Трюдо инициировал сближение с певицей: "Он преследовал ее со времен встреч в Монреале. Даже прилетел в Калифорнию, чтобы увидеться во время ее перерыва в туре".

По словам инсайдера, между ними быстро возникла связь – Перри считает политика привлекательным и ценит его внимание.

