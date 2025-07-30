Кэти Перри заподозрили в романе с Джастином Трюдо спустя месяц после расставания с Орландо Блумом: что известно

Американскую поп-диву Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо заметили вместе на ужине в роскошном ресторане Le Violon в Монреале. Свидание состоялось вечером 28 июля – всего через месяц после новости о разрыве Перри с актером Орландо Блумом, ее многолетним партнером и отцом общего ребенка. Теплая атмосфера, коктейли, изысканная еда и вдумчивая беседа между знаменитостями вызвали волну слухов о возможном романе.

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На снимках, обнародованных TMZ, видно, как 40-летняя исполнительница сидит рядом с 53-летним политиком, внимательно слушает его и наклоняется через стол, чтобы лучше его слышать. Как сообщили очевидцы, звезды выглядели расслабленными и увлеченными разговором. Пара заказала коктейли, несколько блюд и лобстера, а после ужина отправилась на кухню, чтобы лично поблагодарить шеф-повара Дэнни Смайлза и персонал ресторана. Источник утверждает, что охрана обоих деятелей внимательно следила за ходом встречи, оставаясь в тени.

Пока ни одна из сторон официально не прокомментировала ситуацию. Представитель Перри воздержался от заявлений, а на запрос издания People Трюдо также не предоставил ответа. Несмотря на это, в социальных сетях активно обсуждают увиденное – фанаты гадают, не зарождается ли новая звездная пара.

В июне подтвердили, что Кэти Перри и Орландо Блум разорвали связь после восьми лет отношений. Пара обручилась в 2019 году, а в августе 2020-го у них родилась дочь Дэйзи Дав. В совместном заявлении представители экс-возлюбленных сообщили, что последние несколько месяцев они меняли формат отношений, чтобы сосредоточиться на совместном отцовстве.

Похожую ситуацию переживает и Джастин Трюдо. В августе 2023 года он и его жена Софи Грегуар сообщили о разводе после 18 лет брака. У них трое детей – 17-летний Ксавье, 16-летняя Элла-Грейс и 11-летний Адриен. В посте в Instagram Трюдо отметил, что несмотря на разрыв, они остаются дружной семьей с глубоким уважением и любовью друг к другу. Политик призвал к сохранению приватности, особенно учитывая благополучие детей.

Сама Кэти Перри сейчас гастролирует по Канаде. После Монреаля она отправляется в Оттаву, где запланировано ее выступление. И хотя официального подтверждения романтического характера ее ужина с Трюдо нет, стечение обстоятельств и интимная атмосфера их встречи породили волну домыслов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кэти Перри разочаровалась поведением Орландо Блума после разрыва. На "свадьбе года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес звезду несколько раз замечали в компании красивых девушек, что стало неприятной новостью для исполнительницы.

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