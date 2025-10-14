УкраїнськаУКР
русскийРУС

Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
1,2 т.
Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Бывшая жена экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо – телеведущая Софи Грегуар Трюдо – впервые высказалась об экс-супруге после того, как в сети появились его пикантные фото с американской певицей Кэти Перри. Снимки, сделанные во время их отдыха на яхте, быстро разлетелись по соцсетям, едва не подтвердив слухи о возможном романе политика и звезды.

Видео дня

Вскоре после появления фотографий 50-летняя Софи опубликовала в Instagram видео с философским размышлением о любви, мимолетности и отпускании прошлого. Ее обращение многие расценили как эмоциональный комментарий к ситуации с бывшим мужем.

"Люди, места и даже моменты, которые когда-то казались бесконечными, – время просит нас не цепляться за них, и все же мы цепляемся. Я цепляюсь, потому что цепляться безопаснее, чем отпускать, – сказала Софи. – Но любовь никогда не была о владении. Она всегда касалась присутствия".

В подписи к видео она добавила еще несколько строк, которые, по словам пользователей, имели глубокий подтекст: "Ничто из того, что мы любим, не предназначено для того, чтобы храниться вечно. Люди, места, моменты – все это предназначено для того, чтобы жить, а не обладать. Красота заключается в том, чтобы быть там: в совместном смехе, тихом взгляде, сердцебиении места, прежде чем оно изменится".

Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

В комментариях под постом пользователи разделились. Часть поддержала Софи, благодаря за искренность, другие – упрекнули за "своевременность" ее размышлений.

  • "Ты же опубликовала это после того, как твоего бывшего видели с Кэти Перри. Разве ты не отпустила его давно?"
  • "Смелая, добрая, красивая и умная. Какая замечательная смесь качеств в тебе. Твои слова вдохновляют в мире хаоса".
  • "Словесный салат. Много слов, но мы не имеем никакого представления, о чем она говорит или что она пытается сказать... Хотя она, безусловно, выражается загадочно... то почему бы просто не сказать это прямо?"
Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Что известно о "том самом" фото Кэти Перри и Джастина Трюдо

11 октября Daily Mail опубликовали серию снимков, сделанных в конце сентября, на которых Кэти Перри и Джастин Трюдо отдыхают на яхте. На кадрах видно, как певица в черном купальнике нежно обнимает политика, который был без рубашки. По словам очевидцев, между ними царила откровенно романтическая атмосфера – они смеялись, целовались и выглядели счастливыми.

Это уже не первый случай, когда пару видели вместе. В июле Перри и Трюдо ужинали в элитном ресторане Le Violon в Монреале. Их свидание, состоявшееся через месяц после разрыва Кэти с актером Орландо Блумом, вызвало волну слухов о новой звездной паре. Свидетели рассказывали, что между ними царила теплая и доверительная атмосфера: они смеялись, заказали лобстера и после ужина лично поблагодарили шеф-повара.

Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Несмотря на многочисленные предположения и фотодоказательства, ни Перри, ни Трюдо пока не комментировали свой возможный роман.

Что известно о бывших супругах Трюдо

Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в 2005 году. В браке у них родилось трое детей – Ксавье (17), Элла-Грейс (16) и Адриен (11). После 18 лет вместе пара объявила о разводе в августе 2023-го, заявив, что остаются друзьями и продолжают совместно воспитывать детей.

Кэти Перри, в свою очередь, в июне 2025 года официально развелась с Орландо Блумом, от которого имеет дочь Дэйзи.

Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Ранее OBOZ.UA писал, что Кэти Перри разочаровалась поведением Орландо Блума после разрыва. На "свадьбе года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес звезду несколько раз замечали в компании красивых девушек, что стало неприятной новостью для исполнительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!