Бывшая жена Джастина Трюдо сделала многозначительное заявление после пикантных фото экса с Кэти Перри на яхте

Бывшая жена экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо – телеведущая Софи Грегуар Трюдо – впервые высказалась об экс-супруге после того, как в сети появились его пикантные фото с американской певицей Кэти Перри. Снимки, сделанные во время их отдыха на яхте, быстро разлетелись по соцсетям, едва не подтвердив слухи о возможном романе политика и звезды.

Видео дня

Вскоре после появления фотографий 50-летняя Софи опубликовала в Instagram видео с философским размышлением о любви, мимолетности и отпускании прошлого. Ее обращение многие расценили как эмоциональный комментарий к ситуации с бывшим мужем.

"Люди, места и даже моменты, которые когда-то казались бесконечными, – время просит нас не цепляться за них, и все же мы цепляемся. Я цепляюсь, потому что цепляться безопаснее, чем отпускать, – сказала Софи. – Но любовь никогда не была о владении. Она всегда касалась присутствия".

В подписи к видео она добавила еще несколько строк, которые, по словам пользователей, имели глубокий подтекст: "Ничто из того, что мы любим, не предназначено для того, чтобы храниться вечно. Люди, места, моменты – все это предназначено для того, чтобы жить, а не обладать. Красота заключается в том, чтобы быть там: в совместном смехе, тихом взгляде, сердцебиении места, прежде чем оно изменится".

В комментариях под постом пользователи разделились. Часть поддержала Софи, благодаря за искренность, другие – упрекнули за "своевременность" ее размышлений.

"Ты же опубликовала это после того, как твоего бывшего видели с Кэти Перри. Разве ты не отпустила его давно?"

"Смелая, добрая, красивая и умная. Какая замечательная смесь качеств в тебе. Твои слова вдохновляют в мире хаоса".

"Словесный салат. Много слов, но мы не имеем никакого представления, о чем она говорит или что она пытается сказать... Хотя она, безусловно, выражается загадочно... то почему бы просто не сказать это прямо?"

Что известно о "том самом" фото Кэти Перри и Джастина Трюдо

11 октября Daily Mail опубликовали серию снимков, сделанных в конце сентября, на которых Кэти Перри и Джастин Трюдо отдыхают на яхте. На кадрах видно, как певица в черном купальнике нежно обнимает политика, который был без рубашки. По словам очевидцев, между ними царила откровенно романтическая атмосфера – они смеялись, целовались и выглядели счастливыми.

Это уже не первый случай, когда пару видели вместе. В июле Перри и Трюдо ужинали в элитном ресторане Le Violon в Монреале. Их свидание, состоявшееся через месяц после разрыва Кэти с актером Орландо Блумом, вызвало волну слухов о новой звездной паре. Свидетели рассказывали, что между ними царила теплая и доверительная атмосфера: они смеялись, заказали лобстера и после ужина лично поблагодарили шеф-повара.

Несмотря на многочисленные предположения и фотодоказательства, ни Перри, ни Трюдо пока не комментировали свой возможный роман.

Что известно о бывших супругах Трюдо

Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в 2005 году. В браке у них родилось трое детей – Ксавье (17), Элла-Грейс (16) и Адриен (11). После 18 лет вместе пара объявила о разводе в августе 2023-го, заявив, что остаются друзьями и продолжают совместно воспитывать детей.

Кэти Перри, в свою очередь, в июне 2025 года официально развелась с Орландо Блумом, от которого имеет дочь Дэйзи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кэти Перри разочаровалась поведением Орландо Блума после разрыва. На "свадьбе года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес звезду несколько раз замечали в компании красивых девушек, что стало неприятной новостью для исполнительницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!