Подарки, картины и блокпосты. Народная артистка Украины рассказала, как ей живется по соседству с Владимиром Зеленским

Народная артистка Украины Людмила Смородина поделилась неожиданными подробностями своей жизни в центре Киева. Ведущая актриса столичного Театра Франко живет в квартире возле Офиса президента Владимира Зеленского.

По ее словам, раньше такое соседство казалось заманчивым, а сейчас – скорее испытанием. Об этом Людмила Смородина рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я живу буквально рядом с Офисом президента, – рассказывает Людмила Смородина. – Когда-то на праздники мы с сыном выходили на балкон и смотрели парады. Президентов видела не раз – машины постоянно курсировали, привозили цветы, картины, подарки. Я всегда была в курсе, кто куда идет, с кем". По словам актрисы, ее друзья даже шутили, что именно она первой "принимает и проверяет" все подарки для высокопоставленных чиновников: "Смеялись: "Ты там все подарки первая принимаешь и проверяешь". Словом, была в курсе всего".

Однако после начала полномасштабной войны жизнь в этом районе кардинально изменилась: "Сейчас здесь жить не очень комфортно – все перекрыто блокпостами, Зеленского я не вижу. Только когда гуляю: окна светятся, какие-то машины стоят – значит, опять приехала делегация".

Также актриса призналась, что покупка этой квартиры была настоящей судьбой. Ее риелтором стала совсем молодая девушка, для которой эта сделка, вероятно, была первой: "Я рассказала, что хочу, и она начала искать. А найти что-то в центре за мои деньги было ужасно сложно. И вот однажды прибегает в театр: "Есть потрясающая квартира! Здесь совсем рядом, три минуты пешком". А у меня – важная репетиция и страшный ливень на улице. Говорю: "Никуда не пойду". Но она каким-то чудом меня уговорила – памятник ей за это надо поставить. Привела к дому. Заходим в подъезд, а я все продолжаю капризничать: мол, лестница не такая. Она говорит: "Я вас прошу, давайте просто зайдем". Мы заходим – и первое, что вижу, это длинный коридор, точно как в квартире, где мы жили с мужем. И у меня так забилось сердце... Еще даже комнат не видела, а почувствовала: я буду здесь жить. И в тот же вечер дала задаток".

