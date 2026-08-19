"Почему я никогда не слышала этих песен?" В сети раскопали "забытый" репертуар Ирины Билык и вспомнили, в какой стране она "провалилась" в 2000-х

В сети вспомнили, что в 2000-х годах народная артистка Украины Ирина Билык попыталась покорить музыкальный рынок Польши. Знаменитость выпустила альбом из 12 треков, записанный исключительно на польском языке, который получил название Biłyk.

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Одними из самых известных композиций из сборника стали Droga и Anioł, и именно их отыскали пользователи платформы Threads. Для многих эта "забытая" страница творчества Билык стала настоящим открытием, тогда как другие делились собственными воспоминаниями о моменте "славы" певицы в соседней стране.

"Оказывается, в 2000-х у нее был целый альбом песен на польском языке, и она даже пыталась развивать свою карьеру в Польше и получила несколько наград за свое творчество (речь идет о Pochesny Yacht Award в категории "Открытие года" на польском фестивале. – Ред.). Почему я никогда не слышала этих песен на польском и не была знакома с этой частью ее творчества? Я в шоке, что узнала об этом только сейчас", – написала пользовательница.

Ее удивление разделили и некоторые другие пользователи сети:

"Слышу впервые. Я в шоке".

"Интересно. Не слышал об этом"

"Впервые слышу, но интересно".

Для другой же части комментаторов песни Ирины Билык на польском языке когда-то были любимой частью ее репертуара. Более того, от этих музыкальных произведений получали удовольствие и их знакомые из соседней страны:

"Мой преподаватель польского в университете как-то случайно проговорился, что учит одну нашу певицу польскому языку. И что она, как человек, простая и приятная. А через несколько занятий мы догадались спросить, кто это, и господин Артур такой: Ирина Билык, вы ее знаете?"

"По телевизору тогда в Польше Ирину часто показывали. Была утренняя музыкальная передача, и эту песню Droga каждый день крутили".

"Я знаю одну из ее песен на польском наизусть".

Другие же пользователи сети вспомнили, почему Билик так и не удалось покорить зарубежный рынок. Они отметили, что польской аудитории было сложно воспринимать неидеальное произношение певицы, кроме того, в 2000-х их музыка развивалась в другом направлении.

"Тогда эта культурная "экспансия" так и не удалась. По двум причинам: 1) польская музыка находилась на совершенно иной траектории развития; 2) Ирина Билык не поработала над своим акцентом, что для польского уха было очень непривычно. Ведь польский – это не английский, и если уж кто-то и берется петь на нем, то иностранцы не делают карьеру, когда у них акцент".

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