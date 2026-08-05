Украинцев покорило выступление Натальи Могилевской 26-летней давности с ее "лучшей" песней: этот хит называют "народным"

Архивное выступление Натальи Могилевской с песней "Місяць", записанное еще в 2000 году, вызвало ностальгию среди украинцев. Интернет-пользователи массово называют эту композицию лучшей в творчестве певицы и даже утверждают, что она уже давно стала "народной".

Видео дня

Видео опубликовала "Суспільне Медиатека" в Instagram. В посте отметили: "Архивное выступление народной артистки Украины. 2000 год, Хмельницкая телерадиокомпания. На видео певица исполняет одну из своих самых известных песен – "Місяць".

На видео Могилевская предстает в возрасте около 25 лет. Для выступления она выбрала длинное черное платье с открытыми плечами, а ее образ дополнили распущенные темные волосы и сдержанный макияж. Певица не использовала сложной хореографии или эффектных сценических приемов, а сделала ставку на эмоциональное исполнение.

Не менее эмоциональной оказалась и реакция украинцев. Многие признались, что песня мгновенно вернула их в детство или юность, а некоторые убеждены, что с годами она стала еще ценнее.

"Шикарная песня. На самом деле это ее лучшая песня".

"Обожаю эту песню. У нас под нее был танец в нашем шоу-балете в родном Харькове. Вот это были времена…"

"Такая красивая песня – может и за народную сойти".

"Тогда не так ценила, а сейчас очень нравится! Прямо в душу. Такая мелодия, такие слова, такой красивый наш язык".

"Аж мурашки по телу. Спасибо! Вспомнил детство. Мне было 13, когда я услышал эту песню, но уже тогда она тронула меня до глубины души".

"Моя любимая песня".

"Эта песня уже по-настоящему народная!"

Песня "Місяць" уже более четверти века остается одной из самых известных в репертуаре Натальи Могилевской. И хотя за это время артистка выпустила десятки новых композиций, именно этот хит, как показывает реакция сети, многие украинцы до сих пор считают ее творческой визитной карточкой и одним из символов украинской эстрады конца 1990-х – начала 2000-х годов.

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