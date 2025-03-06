В книге из секретного архива Ватикана нашли пророчество о Судном дне: при чем здесь болезнь Папы Франциска

С тех пор, как 88-летний Папа Франциск был госпитализирован в больницу в критическом состоянии с двусторонней пневмонией, все чаще раздаются упоминания о Судном дне. Ведь 900-летняя книга, найденная в секретных архивах Ватикана, утверждает, что со смертью 109-го папы Римского наступит конец света.

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Древняя рукопись восходит к апокрифической книге под названием "Пророчества пап", написанной в 1139 году святым Малахией, который был ирландским архиепископом XII века. Во время своего путешествия в Рим он утверждал, что получил видение будущего, включая имя каждого папы с того момента до конца дней, что послужило основой древнего текста, пишет DailyMail.

Пророчества о конце света всегда привлекают внимание, и пророчество Малахии не стало исключением. Некоторые используют его для разжигания паранойи о Судном дне, особенно во время кризиса, несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны Церкви.

Святому Малахии приписывают текст XII века под названием "Пророчество пап", содержащее серию загадочных латинских фраз, описывающих каждого папу, начиная с Целестина II в 1143 году и заканчивая нынешним главой Римской католической церкви Папой Франциском.

"Во время окончательного преследования Святой Римской Церкви воцарится Петр Римлянин, который будет пасти свою стаду среди многих скорбей, после чего город из семи холмов будет разрушен и страшный Судья будет судить людей. Конец", – говорится в последнем отрывке книги.

Некоторые интерпретируют пророчество как то, что Петр вступает в должность после смерти Франциска, а другие считают, что именно Франциск будет последним.

Поскольку Папа Франциск не является Петром, это задает много вопросов. Но по словам религиоведов, нынешний Папа избрал свое папское имя в честь святого Франциска Ассизского, которого при рождении называли Джованни ди Пьетро, то есть Петр, пишет MSN.

Также известно, что Франциск является первым Папой Римским, происходящим из ордена иезуитов, придающего интриги, поскольку иезуиты исторически имели сложные отношения с пророчествами и тайнами. Некоторые видят в его избрании отход от традиции и соответствие пророчествам, говорят исследователи.

Заключение пророчества предполагает, что Церковь пройдет через огромные испытания, которые окончатся катастрофическими потрясениями. Верующие связывают это с современными кризисами, такими как упадок веры и войны.

Однако немало дебатов ведется относительно подлинности "Пророчества пап", которое было "потеряно" в архивах Ватикана до 1559 года. Ученые сомневались, не было ли добавлено окончательное расширенное описание папы во время публикации книги, поскольку это единственное место в пророчестве, содержащее более двух слов, как о других главах Церкви.

Хотя Малахия якобы получил пророчество в XII веке, оно было опубликовано только в 1595 году бенедиктинским монахом Арнольдом Вионом. Такой долгий промежуток времени подвергает сомнению его подлинность и вызывает подозрения, что оно было сфабриковано, чтобы повлиять на папские выборы, говорят эксперты.

Пока некоторые исследователи утверждают, что "Пророчества пап" - удивительный пример божественного предвидения, другие убеждены, что это искусно сделанный подлог, предназначенный для манипулирования папской политикой.

Ранее OBOZ.UA писал, что в работе да Винчи обнаружили точную дату конца света, спрятанную в хитром пазле.

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