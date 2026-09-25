"Побеждайте!" У звезды "Терминатора" Роберта Патрика спросили, что он хочет сказать украинцам: ответ "Т-1000" покорил сеть

Американский актер Роберт Патрик, наиболее известный зрителям по роли киборга "Т-1000" в культовом фильме "Терминатор 2: Судный день", публично выразил свою поддержку украинцам. На вопрос: "Что бы он хотел сказать народу Украины?", 67-летняя звезда без лишних раздумий пожелал нам победы в кровопролитной войне.

Видео дня

Соответствующий ролик появился на странице в Instagram представителя дилерского центра производителя мотоциклов Harley-Davidson в Киеве. Обращение звезды вызвало настоящий ажиотаж в сети, ведь собрало тысячи лайков и массу восторженных комментариев.

"Привет, Украина. Мы молимся за украинский народ. Побеждайте в войне!", – сказал актер.

Поддержка со стороны Роберта Патрика мгновенно нашла отклик среди украинской аудитории, которая поблагодарила его за позицию и не забыла похвалить достижения звезды "Терминатора" в кино:

"Терминатор – наш казак".

"Спасибо, легенда".

"Лучший мужчина и лучший "Терминатор". Слава Украине!".

"Уважение".

"Я знала, что он крутой. Не знала, что настолько".

Что известно об актере

Свой путь к вершинам карьеры Роберт Патрик начал с небольших ролей в малобюджетных фильмах. Жизнь актера кардинально изменилась в 1990 году, когда он прошел кастинг на роль киборга "Т-1000" в проекте Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".

Этот фильм открыл Роберта Патрика для широкой аудитории, а также для режиссеров, поэтому его стали чаще приглашать в различные картины. Среди самых известных работ с его участием: "Совершенно секретно", "От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса", "Стриптиз", "Техасские рейнджеры" и другие.

Что интересно, Роберт Патрик стал звездой и украинского кино. В 2018 году он приезжал на территорию нашей Родины для съемок в фильме режиссера Ахтема Сейтаблаева "Захар Беркут". А вот после начала полномасштабной войны он продемонстрировал солидарность с украинским народом и по просьбе мэра Днепра Бориса Филатова согласился стать послом Доброй воли города в мировом сообществе.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что легендарный Ричард Гир обратился к украинцам со строками Юрия Издрика и выучил несколько украинских слов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!