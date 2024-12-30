Победительница 'Холостяка' рассказала о своих табу в отношениях и сложностях после проекта

Волонтер из Харькова Инна Белень, которая смогла завоевать сердце главного героя 13 сезона шоу "Холостяк" Александра "Терена" Будько и стать победительницей проекта, рассекретила свои главные табу в отношениях. По словам бизнесвумен, ей важно, чтобы в романтических взаимоотношениях с партнером отсутствовали пренебрежение и какие-либо проявления насилия.

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Об этом она рассказала в блиц-интервью для "Люкс ФМ". Девушка также поделилась, с каким трудом ей пришлось столкнуться после окончания реалити, что стало началом абсолютно нового этапа в ее жизни.

Говоря о своих категоричных "нет" в отношениях, Инна Белень смогла выделить несколько важнейших факторов. Среди них: любые проявления абьюза или пренебрежения, безразличие и отсутствие поддержки.

К тому же волонтер призналась, что после участия в "Холостяке 13" ее жизнь претерпела заметные изменения. Например, из-за того, что бизнесвумен стала более узнаваемой личностью, ей приходится по-другому относиться к обычным вещам.

"Жизнь после проекта – это совершенно новый этап, как будто ты переходишь на новый уровень в игре. С одной стороны – это крутое чувство, когда все меняется, и ты пытаешься адаптироваться к новым обстоятельствам. С другой стороны – ты чувствуешь, что все стало сложнее, потому что появилось новое внимание, новые вызовы и нужно по-новому подходить к привычным вещам. Это трансформация, когда ты становишься другим человеком, но все равно не совсем понимаешь, что происходит вокруг. В общем, это интересно и сложно одновременно", – поделилась победительница проекта.

Однако, по словам Инны Белень, именно благодаря реалити она смогла осознать, что является очень многогранным человеком. Она способна оставаться собой, невзирая на постоянное давление и пребывание под прицелами камер.

Напомним, в пятницу, 27 декабря, состоялся финал самого романтического шоу страны "Холостяк 13". В последнем эпизоде Александр "Терен" Будько познакомил Инну Белень и Анастасию Юзьвак, которые дошли до самого ожидаемого этапа реалити, со своими родителями и друзьями. Кроме того, общественный деятель провел время с девушками наедине после чего принял судьбоносное решение. "Холостяк" признался, что хочет построить отношения с Инной Белень.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Александр "Терен" намекнул на разрыв с победительницей "Холостяка 13".

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