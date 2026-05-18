Победительница Евровидения 2026 поддерживает войну? В сети обратили внимание на странный пост болгарской певицы

Вокруг победительницы Евровидения 2026, болгарской певицы DARA, не утихают обсуждения уже несколько дней из-за ее возможной причастности к "русскому миру". Особенно разговоры обострились после того, как в соцсетях обратили внимание на ее прошлогоднюю публикацию в Instagram.

Пользователи X предположили, что в одном из изображений может быть политический подтекст поддержки войны в Украине через символ "Z", однако другая часть аудитории это отрицает и называет такие выводы вырванными из контекста.

В соцсети начали распространять скриншоты сообщения, опубликованного еще в декабре 2025 года. В нем были собраны различные фото артистки, и именно один из фрагментов с буквой "Z" стал причиной интерпретаций о возможных политических ассоциациях и поддержке российской агрессии.

"Это фото опубликовано (декабрь 2025) болгарской певицей, которая выиграла Евровидение 2026. Даже не пытайтесь сказать мне, что она не знала значения этого символа и не имела в виду его", – написала интернет-пользовательница.

Часть пользователей настаивала, что символ может иметь скрытое значение, тогда как другие отмечали, что речь идет о материалах с театрального фестиваля, посвященного мюзиклу "Зорро". В этом контексте буква "Z" используется как элемент названия постановки и брендинга проекта, а не как политический знак.

"Z из мюзикла "Зорро" – она не ватница (ярая сторонница "русского мира". – Ред.). К сведению, вся ватная стая здесь атакует ее в способ, невиданный для любого артиста".

"DARA не является ватницей. Не распространяйте ложную информацию. В последние недели ее бомбардировали все российские пропагандисты в Болгарии, называя всевозможными плохими словами, включая сатанистку и все их привычные тезисы о западном декадансе. Они ее ненавидят. Не впутывайте ее в скандал, которого не существует. Она этого не заслуживает".

"Знаешь, Z было еще до России... К сожалению, никто не помнит".

"Это неправда. Я болгарин и, пожалуйста, не попадайтесь в пропагандистскую ловушку. Болгария голосует за Украину".

"Очень глупый пост с вашей стороны... Это было о пьесе "Зорро". Ничего общего с российским знаком войны".

Появились также многочисленные комментарии под публикацией самой певицы, где часть пользователей прямо спрашивала о возможной поддержке России или политических месседжах. В то же время другие комментаторы отвечали, что сообщение не имеет никакого отношения к войне и что его интерпретация является ошибочной.

"А что означает эта свастика? Поддержка фашизма?"

"Вы – амбассадор России?"

"Вы поддерживаете войну?"

"Что означает "Z"? Это символ фашистской России?"

Сама артистка никакие скандалы о себе не комментирует, поэтому и эти вопросы остались без ответа.

В комментариях под возмущениями поклонники артистки публиковали уточнения, что фото было сделано на музыкальном фестивале "Зорро", который проходил в октябре 2025 года в Софии – столице Болгарии.

Сам мюзикл "Зорро" – международная постановка, основанная на легендарной истории о герое-мстителе. Символ Z является фирменным знаком персонажа и используется во всех афишах и сценографии шоу. Постановка уже много лет идет в разных странах мира – от Лондона и Парижа до Токио и Сеула.

Несмотря на это, украинская аудитория продолжает внимательно следить за любыми неоднозначными сигналами вокруг DARA. И причина этого – не только фото с буквой Z.

Дело в том, что свою победную песню Bangaranga певица создала в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом, который годами сотрудничал с российским шоу-бизнесом и близок к путинисту Филиппу Киркорову.

Именно Контопулос в свое время работал над песней Shady Lady для Ани Лорак на Евровидении 2008, а также создавал конкурсный трек для Сергея Лазарева на Евровидении 2016. Более того – после начала полномасштабной войны композитор продолжал посещать Москву и поддерживать контакты с артистами РФ.

Сам Филипп Киркоров после победы Болгарии заявил, что его команда якобы помогала стране готовиться к конкурсу. Из-за этого украинцы начали еще пристальнее анализировать все, что связано с DARA – от ее окружения до старых фото в соцсетях.

Впрочем, пока никаких доказательств того, что болгарская певица поддерживает Россию или войну против Украины, нет.

