Победители Евровидения 2024 Nemo приедут в Украину с концертом: где и когда состоится выступление

Победители песенного конкурса Евровидение-2024 Nemo впервые посетят Украину и выступят с эксклюзивной программой. Произойдет это в рамках европейского тура в начале весны.

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MUZVAR сообщает, что объявили это во время фестиваля Atlas United. Шоу должно состояться 7 марта 2025 года в концертном зале Atlas.

"Со сцены фестиваля Atlas United объявили, что победители Евровидения 2024 Nemo будут с концертом в Киеве. Локацией шоу уже весной станет клуб Atlas. Кроме собственных треков Nemo интригуют совместным треком с alyona alyona и Jerry Heil, который будет презентован на концерте", – пишет MUZVAR.

Однако артист пока ничего не комментировал, а в его официальном расписании концертного тура нет Украины. Более того, начинается он с 16 марта в городе Кёльн, Германия. 12 июня Nemo опубликовали расписание будущих концертов по Европе и отметили, что работают над тем, чтобы посетить Грецию и Украину. Поэтому, похоже, желаемое удастся совершить.

Продажа билетов уже доступна на украинском букинг-сервисе Kontramarka, а цены стартуют от 1300 до 5000 гривен.

Известно, что Nemo еще во время Евровидения 2024 года в Мальме, Швеция, обещали приехать в Украину. В частности, они построили очень теплые отношения с представителями Украины Jerry Heil и alyona alyona. Они вместе ходили на завтраки, создавали каверы, но еще на препати Евровидения 2024 Nemo рассказывали, насколько увлечены украинками.

"Не могу поверить! Я ваш фанат. Вы коснулись моего сердца", – говорил он.

Возможная коллаборация Nemo с Jerry Heil и alyona alyona существует только в формате слухов. Еще на открытии музыкального шоу в Мальме они комментировали будущее трио: "Кто его знает, возможно что-нибудь да и утнем. Мы не знаем, возможно и создадим что-то".

Ранее OBOZ.UA писал, что латвийская певица Лайма Вайкуле на свой ежегодный музыкальный фестиваль в Юрмале пригласила победителей Евровидения 2024 – Nemo.

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