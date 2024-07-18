Друзья Украины. Победители Евровидения 2024 NEMO выступят на фестивале Лаймы Вайкуле: раскрыты детали

Латвийская певица Лайма Вайкуле, всем сердцем поддерживающая ВСУ и Украину, на свой ежегодный музыкальный фестиваль в Юрмале пригласила победителей Евровидения 2024 – NEMO. Авторы хита The Code исполнят конкурсный трек и споют с хозяйкой международного праздника музыки.

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Вайкуле раскрыла, что они впервые попытаются петь вместе, но не факт, что в последний раз. Об этом звезда рассказала в разговоре с телеканалом "Дождь".

Ей и самой интересно оказаться на сцене с неординарным 24-летним артистом, ставшим абсолютной звездой Евровидения, соединив рэп и оперный вокал.

"Очень интересно, как это будет так близко. Как это вообще получится. Кстати, я собираюсь с ним тоже дуэтом петь. Если у нас все получится, то еще будет один дуэт", – анонсировала артистка.

Как пишут СМИ, это будет первый визит певцов из Швейцарии в Латвию. NEMO выступят 27 июля, во второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala'24. Ожидается, что победители Евровидения исполнят несколько треков.

Обладатели хрустального микрофона, кстати, очень дружили с украинками alyona alyona & Jerry Heil. В ходе знакомства на первом препати Евровидения 2024 исполнитель очень тепло встретил представительниц Украины. Они виделись и после конкурса.

Напомним, NEMO – небинарный певец, который просит обращаться к себе через местоимение "они".

Ранее OBOZ.UA писал, что Лайма Вайкуле на фестивале споет на украинском языке. Артистка объяснила, почему решилась на что-то новое.

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