Победитель Нацотбора 2025: осуществились ли прогнозы букмекеров. Сравнение

8 февраля Украина избрала своего представителя на песенном конкурсе Евровидение 2025, который состоится в швейцарском городе Базеле. Победителем Национального отбора стала группа Ziferblat.

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Музыкальный коллектив получил наивысшее количество баллов, как от звездного жюри, среди которых оказались Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, так и от украинцев. Кстати, именно Ziferblat пророчили победу и на букмекерском сайте Favbet.

За несколько часов до финала рейтинг артистов выглядел так: первое место заняла группа Ziferblat, серебро получила Маша Кондратенко, а бронзу – FIINKA. На четвертой позиции оказался коллектив MOLODI, а пятерку фаворитов закрыл артист Khayat.

Следующей в рейтинге была Абіє, а за ней Krylata. Восьмое место букмекеры пророчили группе ДК Энергетик, девятое – Future Culture, а десятую позицию списка занял исполнитель Влад Шериф.

Однако результаты финала Национального отбора на Евровидение 2025 несколько отличаются от предположений букмекеров. Победу действительно одержала группа Ziferblat, но общий рейтинг имеет немного другой вид:

1 место – Ziferblat

2 место – MOLODI

3 место – Маша Кондратенко

4 место – KHAYAT

5 место – FIЇNKA

6 место – ДК Энергетик

7 место – KRYLATA

8 место – Future Culture

9 место – Абие

10 место – Влад Шериф

OBOZ.UA вел текстовую трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2025 года. Самые интересные детали шоу читайте в нашем материале.

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