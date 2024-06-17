Платье Кейт Миддлтон, в котором принцесса впервые вышла в люди в 2024 году, оказалось не новым: в чем ее секрет

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон любит перешивать свои давние вещи, поэтому тенденция в этом году не изменилась и она появилась впервые с начала 2024 года на публике на Trooping the Colour в платье, которое очень напоминало ее выход накануне коронации Чарльза III. Оказалось, что в простом белом платье обновили пояс и воротник.

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К мероприятию принцесса прибыла в платье бренда Jenny Packham с черной окантовкой и лентой на декольте. К новому образу также добавили большой полосатый бант в области шеи. Аксессуары также были не новыми – серьги Миддлтон уже одевала дважды.

Ими оказались жемчужины, составлявшие цветок, бренда Cavolfiore. Ранее она их носила на крестины принца Луи в 2018 году и на Уимблдонский турнир в 2023 году. Свое обручальное кольцо герцогиня никогда не снимает, и на этот раз – не исключение. Слева на платье можно увидеть брошь, которую она получила после присвоения звания Королевского полковника Ирландской гвардии.

В частности, свои волосы принцесса собрала в объемный пучок на затылке и надела монохромную шляпку сверху, напомнившую ту, которая была на ней во время The Trooping The Color в 2022 году. Также каблуки герцогиня выбрала белого цвета с несколько более низким каблуком, напротив высоких черных босоножек, красовавшихся с соответствующим платьем прошлого года.

Шляпку принцесса одела от ирландского дизайнера Филиппа Триси. Он имел интересную вставку в виде палочки и также был монохромным. На прошлогоднем The Trooping The Color Миддлтон тоже красовалась в головном уборе этого модельера. Однако тогда ее образ был полностью зелёным.

Герцогиня посещает это мероприятие каждый год с тех пор, как вышла замуж принца Уильяма в 2011 году. Исключения были только 2020 и 2021 годы, когда королевское мероприятие отменяли из-за короновируса. Именно поэтому фанатам было важно снова увидеть принцессу на публике именно в этот день после того, как Кейт Миддлтон объявила о лечении рака.

Кейт Миддлтон исчезла из публичного пространства после Рождества. Дворец сообщал, что принцесса должна перенести операцию на брюшной полости, и потому к Пасхе будет отстранена от работы. Уже в марте она в видеоформате сообщила, что должна пройти профилактическое лечение онкологии, но конкретный его тип так и не назвала.

С тех пор принцесса Уэльская больше не появлялась на публике, что беспокоило королевских фанатов и провоцировало слухи о ее самочувствии и здоровье. Однако накануне она опубликовала в соцсетях обращение, где рассказала, что готова появиться на публике, хотя это потребует немалых усилий. Более того, в течение лета принцесса надеется частично вернуться к своим обязанностям вне дома. Она впервые рассекретила, что лечение будет длиться несколько месяцев, а не до конца года, как считали ранее.

Ранее OBOZ.UA писал, что сын Кейт Миддлтон заметил интересный момент, когда во время The Trooping The Color ехал с мамой в карете в Букингемский дворец. Вокруг стояло немало людей, но они были счастливы снова увидеть принцессу.

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