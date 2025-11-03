Плакали вдвоем: 35-летняя Светлана Тарабарова поссорилась с мамой и назвала болезненную причину

35-летняя украинская певица Светлана Тарабарова, которая воспитывает троих детей, недавно имела болезненную ссору со своей мамой, что довела их обоих до слез. Как рассказала артистка, она высказала родному человеку все, что беспокоило ее с детства.

Дело в том, что мама Светланы Тарабаровой – сторонница довольно жесткого воспитания. Она часто критикует дочь, якобы мотивируя. Об этом исполнительница рассказала в интервью Наталье Тур.

Светлана Тарабарова подчеркнула, что мама – ее лучшая подруга и незаменимый помощник в разных сферах. Но вместе с этим ее слова часто обижают певицу.

"Мою маму выдержать могут не все. Мама постоянно дает советы. Мне 35 лет, но она до сих пор мне говорит: "Ты не могла нормальное что-то надеть?" У нее все через вот этот хейт. Недавно мы с ней немного поссорились. Я просто расплакалась", – поделилась звезда.

Во время конфликта она высказала маме все переживания, которые преследовали ее с детства. Как призналась Тарабарова, когда она слышала, что ей не хватает таланта или другие оскорбительные вещи, это откладывалось в памяти.

"Я вспомнила все, что я слышала в детстве. "На кого ты похожа? Работай сейчас, потому что таланта у тебя немного, можешь только трудом взять". Когда я ей начала говорить: "Мамочка, ты перегнула немного в детстве", она расплакалась и сказала, что не специально. Их так воспитывали", – закончила певица.

В конце концов, ссору удалось разрешить и родные помирились. И хоть рана от слов родителей не помешала артистке сохранить с ними крепкую связь, своим детям она таких вещей не говорит.

"Я рада, что сейчас мы меняемся. И у нас другой подход к воспитанию детей. Не у всех, конечно", – подытожила Тарабарова.

