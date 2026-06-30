Солистка «Лисапетного батальона» Наталья Фалион рассказала, как сейчас чувствует себя её внучка, победившая рак костей

Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая вместе с коллективом победила в шоу "Украина ищет таланты", рассказала об одной из самых болезненных страниц своей жизни. Внучка артистки Кристина в свое время столкнулась с тяжелым диагнозом – саркомой костей – и прошла длительное лечение.

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Сейчас девушка чувствует себя хорошо, хотя последствия тяжелой болезни остались. Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Слава Богу, все хорошо, – отвечает певица на вопрос о здоровье внучки. – Конечно, последствия болезни остались. У нее в ноге металлическая конструкция, поэтому иногда бывают боли, дискомфорт. Но мы с этим понемногу справляемся".

По словам артистки, Кристина часто проводит время с семьей и даже ездит с "Лисапетным батальоном" на концерты. Там она помогает ухаживать за маленьким братиком Лукасиком, пока родители выступают на сцене: "Она часто бывает у меня, ездит с нами и на концерты. Помогает ухаживать за маленьким Лукасиком. Пока мы на сцене, она сидит с ним в гримерке или в отеле. Он ее и любит, и в то же время ревнует. Потому что уже понял: как только сестра пришла, значит, родители пойдут выступать".

Кристина – дочь сына Натальи Фалион от первого брака. У девочки диагностировали саркому костей, из-за чего она перенесла четыре операции. Врачам пришлось установить ей искусственное колено, а впоследствии заменить протез на более крупный. Несмотря на это, внучка артистки не отказалась от учебы и окончила бакалавриат Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Ранее OBOZ.UA писал, что артистка не скрывает, что самым большим счастьем для нее стало то, что врачам удалось спасти жизнь внучки. "Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, может быть, и сломалась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложные операции. Ей уже и протез поменяли на чуть-чуть больший", – отметила певица.

Полное интервью с Натальей Фалион читайте на OBOZ.UA здесь.

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