Четыре операции, искусственное колено: солистка 'Лесапетного батальона' рассказала об онкологии своей внучки

Солистка легендарной группы "Лисапетный батальон", который в 2013 году победил в шоу "Украина имеет талант" Наталья Фалион рассказала, что ее внучка Кристина смогла пережить онкологию. Ей пришлось провести четыре операции по удалению саркомы, из-за чего девушка ходит с искусственным коленом.

Наталья Фалион объяснила в интервью Коротко про, что Кристина – дочь сына от первого брака. Однако, несмотря на болезнь, девушка не сдается и продолжила учиться в университете. А сейчас ходит с протезом.

"Мы пережили большую трагедию – пережили онкологию. У нее было четыре операции, удаляли саркому, у нее искусственное колено. Но она молодец, заканчивает бакалавра, четыре года проучилась в университете им. Б. Гринченко в Киеве. Сначала ей была интересна писательская деятельность, а сейчас что-то не очень. Такая она, молодежь", – рассказала Фалион.

Артистка не сообщила, как давно в ее жизни произошла эта трагедия, но отметила, что протез даже нужно было сменить на больший. А еще она гордится силой воли своей внучки.

"Для меня самое важное, что мы спасли ее жизнь, что она преодолела эту страшную болезнь. Она сильная девочка. Другая, может, расклеилась бы. Это все-таки саркома, это не нарыв на пальце, а четыре сложных операции. Уже и протез ей поменяли на немного больший", – отметила солистка.

Следует отметить, что в своей жизни Наталья Фалион уже пережила две потери. В 2018 году она потеряла сына, вероятно, из-за болезни сердца, а в 2021 – умер второй мужчина артистки из-за усложнения через коронавирус.

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