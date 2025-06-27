Певица KOLA показала эксклюзивные фото со своей свадьбы

Украинская певица Анастасия Прудиус, более известная аудитории под сценическим псевдонимом KOLA, впервые показала поклонникам, какой была ее свадьба в Праге. Обычно артистка не любит делиться деталями личной жизни, однако несколько приоткрыть завесу такого важного события решила, ведь 26 июня отпраздновала с любимым Вячеславом вторую годовщину брака.

Видео дня

Эксклюзивными фотографиями исполнительница поделилась на личной странице в Instagram. Она поблагодарила мужа за прекрасную свадьбу и призналась, что жалеет, ведь не все друзья смогли разделить с ней этот важный момент из-за начала большой войны.

"Это был замечательный день, спасибо тебе за него! Только наш день и такой особенный. Мне очень жаль, что этот редкий момент счастья в моей жизни все мои друзья не смогли разделить со мной, из-за того, что в моей стране война. После победы будем праздновать в Украине с моими друзьями, за большим столом! Наконец-то смогут приехать твои родители, дети, друзья и я буду показывать им Украину! Будем петь песни, пригласим певицу KOLA (я договорюсь, она будет) и будем праздновать не только наш праздник, а и нашу победу!" – написала знаменитость.

Для важного дня KOLA выбрала элегантное атласное белое платье в пол с открытой спиной и шлейфом. Светлые волосы исполнительница собрала в объемный пучок, а в макияже отдала предпочтение нюдовым оттенкам. В свою очередь Вячеслав надел стильный черный костюм и белую рубашку.

Поделилась KOLA и несколькими кадрами с подготовки к свадьбе. На камеру попал момент, где на голову певицы надевают белоснежную фату.

Напомним, что KOLA познакомилась с Вячеславом на одном из ее благотворительных концертов в Израиле. Тогда мужчина был соорганизатором мероприятия. Когда артистка вернулась домой, они начали активно общаться онлайн. Через три месяца после знакомства Вячеслав пригласил исполнительницу в гости. С того момента влюбленные часто летали друг к другу в гости, а в 2023-м мужчина сделал звезде предложение.

Свадьба KOLA и Вячеслава состоялась в Праге (Чехия), а на торжественном мероприятии присутствовали только люди из их ближайшего окружения. Долгое время знаменитость держала изменения в личной жизни в тайне, однако все же в конце 2023-го решилась об этом рассказать. Певица раскрыла, что ее избранник старше ее на 13 лет и имеет детей от предыдущих отношений. Он родом из Днепра, однако в юном возрасте эмигрировал с родителями в Израиль.

В день, когда KOLA и Вячеслав официально заключили брак, артистка была одета в белый корсет и шелковую юбку мятного цвета.

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