Осадчая и Горбунов впервые показали, какой была их свадьба, и рассказали о потрясающем сюрпризе от друзей. Фото
Сегодня, 8 февраля, украинский шоумен Юрий Горбунов и телеведущая Екатерина Осадчая празднуют восьмую годовщину брака. Звездные супруги впервые поделились с поклонниками кадрами со свадьбы и интересными деталями о важном дне.
Пара призналась, что они не планировали организовывать праздничную церемонию, однако друзья решили устроить им сюрприз, так что без гуляний не обошлось. Об этом знаменитости рассказали на своих страницах в Instagram.
"Восемь лет назад, в этот день, мы решили расписаться. Вы спросите, почему в феврале? Все началось с предложения, которое Юра сделал в день моего рождения – 12 сентября. Мы были в Одессе вместе с друзьями и тут Юрко неожиданно встал на одно колено. Потом, конечно, у нас было много работы. О свадьбе и речи не было, пока вдруг не стало понятно, что мне рожать, а мы не расписаны", – отметила журналистка
По словам звездных супругов, они хотели, чтобы их общий ребенок появился на свет в законном браке. Они решили не организовывать масштабные гуляния, а просто расписаться и спокойно отпраздновать важное событие в кругу ближайших людей. Однако все произошло совершенно по-другому.
"Мы не планировали никакой свадьбы. Поехали и расписались. Тогда пришли наши ближайшие друзья. А когда мы выходили законным мужем и женой, выяснилось, что нам устроили лимузин, на котором увезли в ресторан, где устроили целый праздник. Точнее это была" Чайка" из киностудии Довженко. Хорошая была свадьба. С обрядами, разными традициями", – поделился Юрий Горбунов.
Как призналась Екатерина Осадчая, больше всего с торжественного дня ей запомнилось то, что она была вынуждена искать свадебное платье в последний момент. Тогда журналистка была на 9 месяце беременности, так что это было не очень легко. Однако ведущей удалось подобрать образ от украинского бренда.
"Сказать честно: свадьба на девятом месяце беременности – не лучшая идея. В какой-то момент мне начало кружиться в голове. И казалось, что свадьба для невесты закончится не начавшись", – написала Осадчая.
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