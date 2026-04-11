Певец Джеймс Блант, который оскандалился из-за российской ушанки, показался в шапке с украинским трезубцем: в сети возникла дискуссия

Британский певец Джеймс Блант попытался спасти свою репутацию перед украинцами после того, как нарвался на резкую критику из-за публикации фотографии в ушанке с российским гербом. 52-летний автор хита You're Beautiful почти через месяц после скандала показался в сети в шапке с украинским трезубцем.

Соответствующую фотографию музыкант распространил на личной странице в Instagram. В подписи к кадру он и словом не обмолвился о пророссийском скандале, лишь оставил короткую фразу: "Имею новую шапку".

Новый пост Джеймса Бланта снова наделал шума в сети, однако мнения юзеров о его поступке кардинально отличались. Некоторые украинцы были рады увидеть артиста в шапке с национальной символикой и даже делали ему комплименты, мол, в этом головном уборе он выглядит значительно лучше.

"Наш казак".

"О, это я понимаю!"

"Эта шапка подходит вам гораздо больше, чем предыдущая".

"Хорошая замена. Трезубец выглядит намного стильнее, чем та уродливая птица".

"Наш слоняра".

"Эта шапка намного лучше. Спасибо."

А вот другие пользователи сети не увидели в этом поступке Джеймса Бланта никакой поддержки. Юзеры резко упрекнули певца за попытку "усидеть на двух стульях" и не очерчивать четкой позиции относительно войны. Кроме того, без внимания людей не осталось и то, что на новом фото музыкант снова натянул ушанку, которая ассоциируется с Россией, хотя шапка и задекорирована украинским трезубцем.

"Это не какая-то веселая игра со шляпами – это самая большая война в Европе. Возможно, вы хотите посетить Украину и понять, что такое жить в условиях войны?"

"Это выглядит так, будто ты сейчас пытаешься угодить всем".

"Лицемерие в крови оно такое".

"Это что еще за голубь мира?"

"Почему? Я была так разочарована, когда ты надел русскую шапку. Да, украинская – намного лучше, но, возможно, тебе стоит поехать в Украину, чтобы действительно понять, почему нам всем было так больно?"

"Но надо выбрать одну сторону. Невозможно одновременно хорошо относиться и к России, и к Украине".

Напомним, что в прошлом месяце Джеймса Бланта разнесли в сети после того, как он опубликовал фото в ушанке с четким изображением двуглавого орла, что является государственным символом РФ. Украинцы отметили, что подобные публикации от западных артистов в условиях террористической войны неприемлемы, а несколько "приятных" слов музыканту оставили и наши звезды.

"Мужик, прекрати это дерьмо. Сними это барахло, поменяй его и смой в унитаз. И вымой голову – и снаружи, и внутри", – написал основатель "Культурного десанта" Николай Серга.

