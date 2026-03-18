Талантливый человек себя опозорил: известный музыкант сыграл 'Ти ж мене підманула' после 'Калинки' и навсегда исчез из плейлистов украинцев

Хорватский виолончелист и участник дуэта 2Cellos Степан Хаусер полностью уничтожил свою репутацию в глазах аудитории из Украины. Музыкант решил записать ролик, где сыграл известную российскую композицию "Калинка", а примерно через сутки исполнил на своем струнном инструменте украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

Видео с обоими треками артист обнародовал на личной странице в социальной сети TikTok друг после друга. Такой выбор композиций для создания контента стал настоящим разочарованием для украинцев, которые не стали скрывать, что мгновенно удалили работы музыканта из своих плейлистов.

Сначала Степан Хаусер поделился с подписчиками роликом, на котором сыграл "Калинку", а на задний фон добавил изображение московского Кремля и флага РФ. В описании к видео виолончелист указал, что исполнил "одну из самых известных песен русской культуры, которую любят за ее игривый темп и безудержную радость".

По похожей схеме он действовал и во время записи другой работы. Хаусер создал картинку, будто бы играет "Ти ж мене підманула" на Майдане Независимости в Киеве. Он подчеркнул, что композиция "воплощает радостный дух украинского народного творчества", а в конце добавил фразу "музыка объединяет мир".

Таким поступком Степан Хаусер сильно разозлил украинцев, которые решили раз и навсегда вычеркнуть его творчество из своей жизни:

"Какое досадное "самоубийство", и какое интересное совпадение. Разница между постами – около суток. Мда, минусуем и Степана Хаусера из плейлиста".

"Из моего плейлиста он вчера очень быстро ушел на х*й".

"Разочарование! Такой талантливый человек, восхищалась его творчеством, и так себя опозорить. Фу!"

"А мне он так нравился. Вел себя как порядочный, а оно вон как".

"Мда, отписалась вчера от него после видео с "Калинкой". Была очень неприятно шокирована, а теперь он увидел, что обоср*лся и пытается что-то исправить, но поздно, теперь желания его слушать нет. Люди там ему в комментариях напихали в панамку, но такие как он все равно из этого ничего не поймут. Талант ему дан, а вот ум нет".

Что известно о музыканте

Степан Хаусер родился 15 июня 1986 года в хорватском городе Пула. Начальное музыкальное образование он получил в родном населенном пункте, затем учился в Лондонском университете, а аспирантуру уже закончил в Манчестере. До того, как Хаузеру исполнилось 20 лет, он был награжден многими почетными призами и выступал в более чем 40 странах.

Известным для более широкой аудитории Степан Хаусер стал в 2011 году, когда вместе с товарищем Лукой Шуличем основал дуэт 2Cellos. Внимание первых фанатов они смогли привлечь после того, как опубликовали на собственном YouTube-канале кавер на композицию Майкла Джексона "Smooth Criminal". Позже дуэт подписал контракт с лейблом Sony Masterworks и был приглашен присоединиться к мировому турне Элтона Джона.

