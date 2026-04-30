Песня за час: Маша Кондратенко запускает музыкальный эксперимент в Instagram

Маша Кондратенко запускает Instagram-проект "Песня за час", в котором вместе с известными украинскими артистами и музыкантами будет создавать демо песен всего за один час. Первой гостьей стала певица Кажанна – вместе они записали трек "Молодая и хищная".

Цель проекта – показать, как на самом деле рождается музыка: от поиска рифм и гармоний до выбора настроения песни. Маша стремится открыть закулисье творческого процесса и ближе познакомить зрителей с артистами.

"Идея возникла спонтанно. Мы с моим саунд-продюсером Ромой решили написать демку за час – просто как челлендж. Нам стало интересно, возможно ли это вообще и что родится без долгих размышлений – только с первой эмоции. И у нас начало получаться. Тогда я поняла, что это может стать отдельным проектом, который я могу создавать вместе со своими любимыми саундпродюсерами", – рассказывает Маша Кондратенко.

В студии встречаются три творческих мира: Маша, приглашенный артист и саунд-продюсер. Часто это люди с разным музыкальным видением – и именно эта разница создает самый интересный результат, когда на все есть только час.

"Молодая и хищная" – ритмичная эмоциональная исповедь о любви, травмах и внутренней силе выбирать себя. Трек посвящен девушкам, которые слушают сердце, но не позволяют себе сломаться.