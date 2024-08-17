Макс Бородин, которого заподозрили в романе со Златой Огневич, признался, как его жена отреагировала на страстный дуэт

Дуэт украинских певцов Златы Огневич и Максима Бородина вызвал немало шума в соцсетях. Сначала артистов раскритиковали за слово "біжав" в тексте, а впоследствии под страстными видео исполнителей песни "Без тебе" стали появляться предположения о романтической связи между ними.

Видео дня

Макс Бородин, который уже 13 лет строит семью с любимой женой, нарвался на хейт из-за жарких объятий с Огневич. В комментарии "Министерству премьер" на М1 певец рассказал о реакции избранницы на его новый дуэт.

Макс Бородин намекнул, что ничего не обсуждал до выхода клипа и песни, но его жена не обижается.

"Пока неизвестно, какой клип и какая песня – о чем говорить? Но когда песня вышла, когда вышел клип, Тася сказала, что ей очень понравилось. Это для меня самая главная награда", – сказал певец.

Сплетни о романе появились из-за нежных анонсов и эмоционального клипа артистов. На видео звезды чувственно обнимались, что вызвало интерес и критику со стороны зрителей.

Злата Огневич саркастически ответила на один из комментариев об объятиях с женатым мужчиной: "Ваши пожелания передам и в Голливуд – срочно закрыть все студии, перестать выпускать кино, потому что там актеры (женатые) еще и не такое вытворяют на съемках".

Ранее OBOZ.UA писал, что Злата Огневич рассказала, где сейчас ее отец, отказавшийся покидать Украину после 24 февраля.

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