23-летняя дочь Сумской и Борисюка, которая имеет актерский диплом, открыла свой первый бизнес

Дочь звездный супругов Ольги Сумской и Виталия Борисюка – Анна – решила не идти по стопам родителей и попробовать себя в совершенно другой сфере деятельности, несмотря на то, что получила актерское образование. 23-летняя девушка основала собственное дело.

Она открыла бренд спортивной одежды, который назвала Ganzen_ua. Радостной новостью Анна Борисюк поделилась в соцсети Instagram, отметив, что этот проект прошел все стадии принятия и "перевернул Вселенную" внутри нее.

"Это не про одежду, это про меня и мои чувства. Это о моей вере в то, что вчера еще все было против тебя, а теперь слушается тебя, живет в тебе ритмом, новым языком, новой механикой. Я нашла свой безопасный центр, который так долго искала, поэтому хочу, чтобы всем стало в нем безопаснее, сильнее и свободнее", – написала дочь Сумской.

Что говорила Анна Борисюк о своей актерской карьере

Стоит заметить, что дочь звездных супругов получила актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Тогда Ольга Сумская поздравила девушку с получением диплома с отличием в своем Instagram и отметила, что они отправятся в свои первые совместные гастроли с театральным спектаклем "За двумя зайцами".

А вот в начале 2025-го в комментарии для проекта "Тур зірками" Анна Борисюк отметила, что проработала в этой сфере в течение года, однако решила взять паузу. Уже тогда она отметила, что хочет связать жизнь с модой, а конкретно созданием спортивной одежды. В развитие дела дочь Сумской и Борисюка вкладывала средства, которые заработала как актриса.

