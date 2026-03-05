Первая встреча была на кладбище: певица SKYLERR приоткрыла завесу 'идеальных' отношений с адвокатом Прониным

Украинская исполнительница SKYLERR (настоящее имя – Валерия Кудрявец) раскрыла интересные подробности об отношениях со своим любимым мужчиной, адвокатом Евгением Прониным. Как поделилась артистка, они впервые встретились в довольно нестандартном месте – на Байковом кладбище, а с каждым днем общения становились все ближе друг к другу, поэтому в конце концов построили "идеальный" роман.

Определенный период пара держала свою историю любви подальше от публичного внимания, ведь хотела насладиться периодом приватности, та и после официального подтверждения не планирует транслировать каждый шаг. Завесу личной жизни исполнительница приоткрыла в проекте "Розмова".

По словам SKYLERR, до личного знакомства они с Евгением Прониным следили друг за другом в Instagram. Певица с адвокатом иногда обменивались сообщениями, и со временем решили наконец встретиться в реальной жизни.

"Наша первая встреча была на Байковом кладбище. Это очень романтично. Женя часто проводит экскурсии по Байковому кладбищу, потому что исследует это место. И вот он мне предложил провести экскурсию. Мы так познакомились, а дальше начали общаться, и как-то так все закрутилось", – рассказала знаменитость.

SKYLERR отметила, что у них с Прониным до сих пор продолжается такой-себе "конфетно-букетный период". Между влюбленными не исчезла романтика, а в совместном быту отсутствуют ссоры, ведь они спокойно обсуждают все проблемы.

"Для меня любое время с ним – идеальное. Утром завтракаем вместе – идеально, каждый разъехался по своим делам, мы поддерживаем связь через телефон – это тоже идеально. Дома смотрим TikTok, слушаем музыку, едем куда-то вместе в машине – все идеально. Лучший момент для меня – это вечер, когда будто все проблемы или лишние мысли уходят на задний план, мы обнимаемся, и я засыпаю", – поделилась артистка.

Пара уже выстроила свои небольшие традиции. Как рассказал Евгений Пронин, они стараются завтракать вместе дома или выезжать в заведения, а также любят играть в пинг-понг. Кроме того, юрист участвует в развитии творческой карьеры SKYLERR.

Напомним, что предположения о романе между адвокатом и певицей начали активно распространяться на просторах сети с осени 2025 года. SKYLERR и Евгений Пронин неоднократно посещали публичные мероприятия в компании друг друга, однако комментариев о своих отношениях обычно избегали.

На вопрос о сердечных делах исполнительница отвечала: "Я просто хочу, чтобы моя личная жизнь сейчас была моей личной жизнью. Я уважаю свои границы и границы любимого, поэтому не хочу ничего подтверждать или, наоборот, опровергать. Единственное, что скажу, – я очень счастлива и очень рада, что рядом со мной этот человек". Тогда же она отмечала, что не спешит выходить замуж, ведь хочет, чтобы их история развивалась постепенно.

Однако в конце 2025-го пара решила расставить все точки над "і" и официально подтвердить отношения. SKYLERR и Евгений Пронин обнародовали совместный пост в Instagram, где показали серию романтических фотографий.

