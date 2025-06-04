Первая леди Украины призналась, что не может себе позволить во время войны и в чем ее ограничивает должность

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно призналась, что во время полномасштабной войны имеет определенные ограничения из-за своей высокой должности. По словам общественной деятельницы, сейчас она не может позволить себе посещать психолога, ведь полноценно не откроется эксперту с точки зрения безопасности.

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Жена украинского президента Владимира Зеленского убеждена, что достичь хорошего результата от терапии можно только в случае, когда человек будет обсуждать со специалистом все аспекты жизни. Об этом она рассказала в подкасте "Простими словами".

"Я бы хотела иметь возможность беседы (с психологом. – Ред.), но сейчас я не имею возможности полностью открыто говорить, пожалуй, ни с кем. Чисто даже с точки зрения безопасности. Я искренне верю, что терапия должна быть полностью откровенной, то есть, ты должен обо всем говорить, что тебя беспокоит. Не может быть серых зон, куда ты не будешь пускать человека, который занимается с тобой терапией. В моем случае, не могу себе такого пока позволить. Так как действительно есть вещи, которые лучше не обсуждать ни с кем. Там ничего страшного нет, просто есть ограничения, и все", – поделилась первая леди.

В частности, как отметила Елена Зеленская, из-за ряда ограничений, связанных с должностью, и одинаковой рутины, она чувствует определенное напряжение. Почти все время общественная деятельница посвящает работе, поэтому не получает достаточного количества новых и ярких впечатлений.

"Основное давление, которое я испытываю, это то, что моя рутина всегда одинакова. У меня очень много ограничений. Есть работа, вернулась домой, командировка, работа, домой, командировка... У меня нет новых контактов, очень мало каких-то возможностей выйти вообще в люди. Я мечтаю погулять, а мне это не удается. И я понимаю, что мне нужно какие-то новые давать эмоции себе здоровые. Поэтому я добавляю какой-то новый спорт себе, или какую-то новую вещь, которая дала бы мне дофамин, кроме вкусной еды, потому что это не тот путь", – рассказала жена президента Украины.

Елена Зеленская поделилась, что для того, чтобы испытывать положительные эмоции, снова начала играть на фортепиано после длительной паузы. В детстве она закончила музыкальную школу, а сейчас решила вернуться к старому хобби. Кстати, как ранее говорила первая леди, ее наследники тоже определенный период своей жизни увлекались музыкой, однако со временем забросили это дело.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская получила новое образование во время полномасштабной войны и рассказала о своей специальности.

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