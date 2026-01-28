'Прилет и пустота': российские оккупанты уничтожили магазин Андре Тана в Херсоне. Фото и видео

В результате утреннего российского обстрела Херсона 28 января был уничтожен магазин украинского модельера Андре Тана. Помещение его бренда в городе выгорело дотла после попадания.

Видео дня

Об этом дизайнер сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото и видео с места происшествия. Обстрел произошел утром во время очередной атаки армии РФ по гражданской инфраструктуре Херсона.

Андре Тан отметил, что магазин не работал после ограбления российскими военными в начале полномасштабного вторжения, однако команда сохраняла надежду на восстановление.

"Сегодня утром в наш магазин в Херсоне был прилет и он был сожжен дотла. У меня нет слов, чтобы описать эту боль. 25 лет ты строишь империю шаг за шагом, руками, сердцем, верой. Вместе с людьми, с командой, с теми, кто верил, поддерживал, работал, мечтал рядом. Нас ограбили еще в начале полномасштабного вторжения оккупанты и магазин не работал, но ждал своего часа. А тут... прилет и пустота", – написал дизайнер.

В то же время Андре Тан подчеркнул, что российские оккупанты не смогут забрать главного – талант и силу, а также веру в восстановление украинских городов.

"Очень больно, потому что это никогда не было просто бизнесом, это всегда было о людях. О тех, для кого мы создавали красоту, смыслы, вдохновение. О команде, которая день за днем вкладывала в это дело свою душу. Но у меня есть понимание: они не заберут главного – не заберут талант, не заберут силу, не заберут наши города!" – подчеркнул модельер.

Российский обстрел Херсона 28 января

По информации главы Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, около 08:45 российские войска обстреляли медицинское учреждение в Днепровском районе города. В результате атаки пострадали двое медицинских работников в возрасте 45 и 55 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения и был госпитализирован.

Кроме того, во время обстрела центра Херсона ранения получила 63-летняя местная жительница. У женщины – взрывная травма и неполная травматическая ампутация правой голени.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская актриса в отчаянии обратилась к миру и показала, как помогла перезимовать украинским детям. Как призналась артистка, она не может выкинуть из головы то, что украинцы замерзают в своих домах, тогда как другие жители Европы наслаждаются комфортной жизнью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!