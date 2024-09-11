Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Ребекка Хорн, которую называют одной из самых выдающихся современных художниц Германии, умерла 8 сентября на 81 году жизни. Она была известна благодаря причудливым механизмам, похожим на живые существа, которые создавала собственноручно.

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Хорн придумывала поразительные причудливые костюмы, которые потом использовала в своих перфомансах – наряды кардинально меняли не только внешность человека, а также пропорции и движения. Художница "превращала" артистов в настоящих единорогов, а машинные механизмы заставляла "танцевать". О ее смерти стало известно 11 сентября, пишет ArtNews. Ужасное известие сообщила галерея в Нью-Йорке Ребекке, однако что стало причиной трагедии неизвестно.

Таинственными, обольстительными работами Хорн гордятся на ее родине – в Германии. Там ее произведениями были основными на таких выставках, как Documenta, проходящей раз в пять лет в Касселе. Однако ее работы также выставлялись на международном уровне – от Венецианской биеннале до Нью-Йоркского Музея Гуггенхайма. Сегодня ее влияние заметно в широком диапазоне работ – от ритуальных фильмов Мэтью Барни до нестандартных видео Пипилотти Рист.

Ее перформанс-ориентированные работы 1960-х годов открывали новые возможности женского тела, наделяя участниц придатками, делавшими их похожими на животных. Механизированные скульптуры Хорн последующих десятилетий продолжили эту тему, предлагая инсталляции из металла, жидкости, зеркал и других материалов, которые казались не совсем человеческими, но и не совсем неорганическими.

Такие произведения делали невозможным классификацию Хорн, художницы, чье творчество никогда не выражало свои тематические интересы прямолинейным способом. Ее искусство говорило на языке, который можно было только почувствовать, а не понять. Оно затрагивало дискомфортные психологические состояния, а иногда даже предлагало зрителям путь к эмансипации.

Ребекка Хорн родилась в 1944 году в Михельштадте, Германия. С юных лет она увлекалась Иоганном Валентином Андреа, немецким теологом, писавшим об алхимии в 15 веке, и Раймоном Русселем, французским поэтом 20 века, чье творчество стало определяющим для многих модернистов. Эти фигуры привили Хорн любовь ко всему фантастическому – страсть, которая в конце концов привлекла внимание художницы-сюрреалистки Мерет Оппенгейм, впоследствии ставшей подругой Хорн и поклонницей ее ранних работ.

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