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Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
3 минуты
960
Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Ребекка Хорн, которую называют одной из самых выдающихся современных художниц Германии, умерла 8 сентября на 81 году жизни. Она была известна благодаря причудливым механизмам, похожим на живые существа, которые создавала собственноручно.

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Хорн придумывала поразительные причудливые костюмы, которые потом использовала в своих перфомансах – наряды кардинально меняли не только внешность человека, а также пропорции и движения. Художница "превращала" артистов в настоящих единорогов, а машинные механизмы заставляла "танцевать". О ее смерти стало известно 11 сентября, пишет ArtNews. Ужасное известие сообщила галерея в Нью-Йорке Ребекке, однако что стало причиной трагедии неизвестно.

Таинственными, обольстительными работами Хорн гордятся на ее родине – в Германии. Там ее произведениями были основными на таких выставках, как Documenta, проходящей раз в пять лет в Касселе. Однако ее работы также выставлялись на международном уровне – от Венецианской биеннале до Нью-Йоркского Музея Гуггенхайма. Сегодня ее влияние заметно в широком диапазоне работ – от ритуальных фильмов Мэтью Барни до нестандартных видео Пипилотти Рист.

Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц
Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Ее перформанс-ориентированные работы 1960-х годов открывали новые возможности женского тела, наделяя участниц придатками, делавшими их похожими на животных. Механизированные скульптуры Хорн последующих десятилетий продолжили эту тему, предлагая инсталляции из металла, жидкости, зеркал и других материалов, которые казались не совсем человеческими, но и не совсем неорганическими.

Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц
Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Такие произведения делали невозможным классификацию Хорн, художницы, чье творчество никогда не выражало свои тематические интересы прямолинейным способом. Ее искусство говорило на языке, который можно было только почувствовать, а не понять. Оно затрагивало дискомфортные психологические состояния, а иногда даже предлагало зрителям путь к эмансипации.

Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

Ребекка Хорн родилась в 1944 году в Михельштадте, Германия. С юных лет она увлекалась Иоганном Валентином Андреа, немецким теологом, писавшим об алхимии в 15 веке, и Раймоном Русселем, французским поэтом 20 века, чье творчество стало определяющим для многих модернистов. Эти фигуры привили Хорн любовь ко всему фантастическому – страсть, которая в конце концов привлекла внимание художницы-сюрреалистки Мерет Оппенгейм, впоследствии ставшей подругой Хорн и поклонницей ее ранних работ.

Переодевала людей в единорогов и создавала жуткие шоу: умерла Ребекка Хорн, которую называли одной из самых выдающихся немецких художниц

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