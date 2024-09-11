Украинка с самыми большими скулами рассказала, на что тратится ежемесячно: нужно минимум $4 тысячи

Украинка с самыми большими скулами в мире и блогер Анастасия Покрищук рассказала, что на проживание ей нужно минимум 4 тысячи долларов в месяц. Пятизначные суммы (а то и шестизначные) она зарабатывает только из одного источника дохода – рекламы в блоге на 700 тысяч подписчиков.

Видео дня

Во время интервью на прямой вопрос от ведущего Славы Демина о заработке Покрищук решила не отвечать, ведь "никогда этого не говорит". Тогда он предположениями о касательных темах узнал, какая минимальная сумма блогеру нужна для жизни.

"На жизнь хватает, но я всегда стремлюсь к большему", – сначала уклонился блогер.

"На что ты тратишь? Дом – свой. Это только коммуналка. 200 квадратов плюс-минус – коммуналка 5-7 тысяч гривен. Машину заправлять минимум 500 долларов и больше. Тысячу [подтвердила ему блогер]. Какие-то вещи [вероятно, речь об одежде] это тоже немало – минимум тысяча долларов в месяц. Это уже 2,5 тысяч долларов. И плюс еще за собой нужно ухаживать. То есть в среднем тебе в месяц нужно минимум 4 тысячи долларов", – предположил Демин, а Покрищук отметили, что "это минимум, но лучше больше".

На приблизительный просчет ведущего по минимальной сумме расходов женщина отметила, что на оплату коммунальных услуг почти не обращает внимания и в свои месячные расходы не учитывает эти средства.

Покрищук также отметила, что ведет бизнес официально и все продажи рекламы проходят через ФОП.

В частности, блогер добавила, что не очень финансово грамотна.

OBOZ.UA также писал, как раньше выглядела Анастасия Покрищук до масштабных трансформаций. Она имела длинные густые вьющиеся волосы, но уже тогда любила экспериментировать над внешностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!