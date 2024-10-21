'Пела за $30': Михаил Ясинский раскрыл малоизвестный факт о Светлане Лободе

Украинский продюсер Михаил Ясинский, работавший с такими звездами как Оля Полякова, Макс Барских, Алан Бадоев, Tayanna и другими, раскрыл малоизвестный факт о певице Светлане Лободе. Оказывается, музыкальная карьера исполнительницы началась не с групп "Капучино" и "ВИА Гра".

Видео дня

Владелец Secret Service Entertainment Agency рассказал, как Светлана Лобода была джаз-артисткой в ночном клубе в Ирпене, который был очень популярен в начале 2000-х. Тогда Ясинский был арт-директором и искал певицу для живых выступлений в заведении. Об этом продюсер рассказал в интервью телеканалу ДІМ.

"Я работал арт-директором ночного клуба в Ирпене. Очень модное место было в 2000-м году. По четвергам мне требовалась джазовая певица. Бюджет был 30 долларов", – вспоминает он. По словам гостя, он обратился к Алине Завальской, которая в тот момент училась в Киевской академии эстрадного и циркового искусств.

"И я Аню спросил, есть ли кто-нибудь среди ваших студентов, кто бы мог бы работать. Она говорит – есть такая девочка. И эта девочка оказалась Света Лобода. Мы с ней познакомились, подружились", – говорит Ясинский. Впоследствии звезда стала участницей "ВИА Гры", но в 2004 году вернулась к сотрудничеству с продюсером.

Именно после этого родились такие хиты "Постой, мужчина" и "Мишка, гадкий мальчишка". "Мы вышли вместе к определенному результату, создали две хитовые песни. Пошли концерты, поднялся гонорар, пошла системная работа, создан офис", – рассказал Ясинский.

На тот момент хореографом коллективом был Юрий Бардаш, который сейчас поддерживает войну в Украине и получил российское гражданство. Вторым танцовщиком стал Константин Боровский из "Quest Pistols". Тур-менеджером знаменитости выступил Артем Умрихин, более известный по псевдониму Artik из дуэта предателей "Artik & Asti".

"Это была такая же амбициозная девочка, которую я до конца не понимал. И когда мне стало понятно, что в рамках этой компании какие-то другие идеи, какие-то другие проекты невозможны, я создал еще одно агентство. Это она не поняла, и это для нее нормально", – делится продюсер.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как продюсер Оли Поляковой раскрыл, кто стоит за ее ссорой с Тиной Кароль: "Это было основание".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!