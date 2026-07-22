Павлин на привязи и чан во дворе: секреты дома самого известного священника Украины Алексея Филюка. Фото

Священник Православной церкви Украины и один из самых известных священнослужителей-блогеров Алексей Филюк показал свой дом в селе Шушковцы в Тернопольской области. Оказалось, что возле его дома живет павлин, во дворе обустроен большой чан для отдыха, а в кладовой хранятся десятки банок домашних консервов.

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Дом священника, который показали в интервью Олега Кукляка, расположен в небольшом селе Шушковцы, где он служит уже более двух десятилетий. Именно здесь блогер проводит большую часть времени между богослужениями, работой в агрофирме, волонтерством и созданием контента для соцсетей.

Во время экскурсии по двору Кукляк сразу обратил внимание на просторную зону отдыха. На территории установлен большой чан под открытым небом, рядом – беседка – место, где можно отдохнуть после рабочего дня.

"Сделано все для отдыха, для того, чтобы прийти домой и отдохнуть", – отметил автор интервью.

Однако больше всего удивления вызвал вовсе не чан. Во дворе живет павлин, который давно стал одним из любимцев хозяина. О нем немного рассказал священнослужитель.

"Он ест все. И пшеницу, и зерно, и ячмень. У меня есть для него специальный корм. И водичку пьет", – ответил Филюк.

По словам священника, птица уже привыкла к людям, хотя природные инстинкты никуда не делись: "Но все равно это дикая природа, она хочет улететь".

Не менее впечатляющей оказалась и кладовая. Когда блогер зашел внутрь, его буквально встретили полки, заставленные домашней консервацией.

"Ой-ой-ой... Сколько здесь всего. Столько закруток! Отец сам все закручивает собственноручно. Это очень много работы", – не скрывал эмоций ведущий.

Несмотря на популярность в соцсетях, Филюк уверяет, что заработанные средства вкладывает не в роскошную жизнь.

"В прошлом году я официально заплатил в государственный бюджет более полумиллиона гривен. То есть, если полмиллиона налогов, ты можешь представить, сколько я заработал?" – отметил он.

На вопрос, куда он инвестирует деньги, священник ответил кратко: "В детей. В развитие, обучение".

В то же время он признался, что почти не отдыхает из-за плотного графика.

"У меня нет времени. В отпуск я строил забор", – пошутил священнослужитель.

Напомним, Алексей Филюк является настоятелем двух храмов в Тернопольской области, волонтером, общественным деятелем и одним из самых популярных украинских священников в соцсетях. Он воспитывает пятерых детей, ведет кулинарный блог, а в 2021 году вошел в рейтинг ТОП-100 блогеров Украины по версии ICTV.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году Филюк получил повестку от ТЦК, подчеркнув, что у него есть законные основания для отсрочки от мобилизации.

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