Павел Зибров показал свежее фото со своими кумовьями – семейством Рыбчинских, которые отпраздновали 55-летие брака

Легендарный украинский поэт-песенник и драматург Юрий Рыбчинский и его супруга Александра в понедельник, 1 апреля, отпраздновали 55-летие свадьбы. На празднование пришел и друг семейства, известный украинский певец Павел Зибров. Он поделился свежим фото со своими кумовьями.

Кадр Зибров обнародовал на личной странице в Instagram. Кроме того, музыкант опубликовал серию InstaStories, в которых показал, как Рыбчинские отпраздновали изумрудную свадьбу.

78-летний Юрий Евгеньевич крайне редко появляется на публике и в сети, поэтому кадры от Зиброва порадовали поклонников заслуженного деятеля искусств Украины.

Певец показал фото, на котором позирует в компании своей жены Марины, а также кумовьев Рыбчинских.

"1.04.24 Рыбчинским 55 – Изумрудная свадьба! Дай Бог мира, добра, счастья, любви, вдохновения и крепкого здоровья вашей семье! Вы невероятны! Очень любим вас", – тепло обратился к кумовьям артист.

Как известно, поэт-песенник является крестным отцом для дочери Зибровых Дианы. Звездные семьи дружат уже более 30 лет.

Из InstaStories исполнителя шлягеров "Хрещатик", "Марина", "Мертві бджоли не гудуть" и других можно также увидеть, как проходило празднование. Зибров, конечно же, спел для "молодоженов", а вместе с кумой даже станцевал медленный танец.

Как писал OBOZ.UA, ранее Павел Зибров озвучил, при каком условии готов избавиться от своей изюминки образа – густых черных усов. Раньше он просил миллион долларов, однако теперь ставки выросли. Подробности – в материале.

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