Ставки выросли. Павел Зибров назвал условие, при котором готов побрить свои фирменные усы: раньше он просил миллион долларов

Вспоминая о знаменитом украинском певце Павле Зиброве, в голову непременно приходит неизменная на протяжении многих десятилетий изюминка его образа – густые черные усы. Впрочем, народный артист Украины готов избавиться от своей фишки, но только при одном условии. Он заверил, что сбреет усы, если в результате удастся приобрести танк для военных ВСУ.

Очевидно, знаменитый усач предложил украинцам донатить на технику для защитников, а когда сумма дойдет до нужной, он распрощается со своими легендарными усами. Именно такой комментарий прозвучал от него в беседе с журналистами Times of Ukraine.

Кроме того, "танк за усы" должен быть непростым. Зибров бы очень хотел, чтобы на нем красовалась его фамилия.

"Я бы сбрил свои усы, если бы собрали за сбритые усы Павла Зиброва на танк. И написать на нем "Зибров". И он шуршит по москалям", – живо произнес певец на камеру.

Официального сбора на страницах Зиброва пока объявлено не было, впрочем, украинцы уже загорелись идеей увидеть артиста без усов, да еще и собрать защитникам на танк.

Заметим, что тема усов Павла Зиброва, а точнее их потенциального отсутствия, поднимается уже не впервые. В 2021 году звезду также спрашивали, готов ли он распрощаться со своим фирменным стилем за 270 тысяч долларов. Тогда артист ответил отрицательно, однако подчеркнул, что согласился бы побриться за миллион долларов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров поздравил свою дочь с днем рождения и посвятил ей чувственные строчки одной из своих песен. Диане Зибровой исполнилось 27 лет. Как она выглядит – узнайте в материале.

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