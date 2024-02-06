'Патриотка, общалась на украинском языке': Завадюк рассказал, как хитрой Оксане Марченко удалось попасть на 'Танцы со звездами'

Украинский продюсер Владимир Завадюк, работавший над развлекательными проектами телеканалов СТБ и 1+1, пролил свет на участие скандальной ведущей и жены обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука – Оксаны Марченко – в шоу "Танцы со звездами". Она танцевала на паркете в 2018 году, после чего обвинила руководство канала в "спланированной провокации".

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По словам Завадюка, в то время, несмотря на сомнительную репутацию мужа, сама теледива производила впечатление адекватного человека и патриота Украины. Этот вопрос продюсер обсудил с Алиной Доротюк на ее YouTube-канале.

Для многих украинцев участие Марченко в шоу было недопустимым, и поэтому именно пятый сезон подвергся беспощадной критике со стороны общества. Продюсер проекта отметил, что ведущая попала в шоу не потому, что ее кто-то продвигал, а благодаря интересу со стороны определенной части аудитории.

"В то время Оксана производила впечатление абсолютно адекватного, профессионального и понятного человека, который позиционировал себя как патриот. Она общалась на украинском языке и была против, чтобы судьи общались на любом другом языке. Но потом произошло, как мы с вами знаем. Канал в то время – а это решение большого количества людей – приглашал разных героев, которые были интересны аудитории. Так она и появилась в проекте", – объяснил Завадюк.

Сейчас его с ведущей ничего не связывает, а в годы ее работы на СТБ и 1+1 коммуникация между Марченко и Завадюком была, по его словам, исключительно профессиональной.

"Заплатила ли она за это кому-то, фальсифицировались ли голоса? Нет. Возможно, вы читали интервью, после которого мне было иногда страшно. Оксана сказала, что приглашение ее в "Танцы" – это была история, выдуманная Коломойским, Ткаченко и Завадюком для дискредитации ее семьи. Я думаю, всем понятно отношение Оксаны ко мне", – добавил гость Алины Доротюк.

Напомним, Марченко танцевала с Дмитрием Чаплиным, и пара покинула шоу седьмыми. Позже Марченко в интервью заявила, что согласилась на участие, чтобы "навести шорох в этом болоте". В то время как со стороны руководителей канала это был "циничный, подлый и коварный" план по ее дискредитации.

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