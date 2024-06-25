Папин сын! В сети сравнили 'дикие танцы' принца Уильяма и маленького Луи: сходство движений поражает

В сети распространили видео принца Уэльского с концерта известной певицы Тейлор Свифт, который монарх посетил вместе со старшими детьми на свой день рождения. На кадрах можно увидеть, как именинник весело пляшет в зале под хит Shake It Off, не стесняясь своих движений.

Видео дня

Королевские поклонники нашли сходство в танцах Уильяма и его младшего сына Луи. 6-летний принц, в частности, известен своим непоседливым характером.

В 2022 году семья Уэльских посетила юбилейное мероприятие в честь 70-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда юный Луи стал настоящим мемом: его танцы и детские шалости стали вирусными в сети.

Теперь подданным стало понятно, кто научил маленького наследника престола ритмичным движениям. Принц, которому тогда было четыре года, устроил анимационное представление, притворившись львом. Он также ссорился со своими двоюродными братьями и даже показал язык своей матери Кейт Миддлтон.

Позже зять принцессы Анны Майк Тиндалл сказал, что поведение Луи было связано с высоким содержанием сахара в пище. "Луи, он просто хотел повеселиться", – объяснил он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как принц Уильям от души оторвался на концерте Тейлор Свифт с детьми: фанаты назвали видео с ним "лучшим за все время".

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