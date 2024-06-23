Принц Уильям от души оторвался на концерте Тейлор Свифт с детьми: фанаты назвали видео с ним 'лучшим за все время'

В свой день рождения кронпринц Великобритании Уильям от души оторвался на концерте всемирно известной певицы Тейлор Свифт, который состоялся в Лондоне накануне. Компанию 42-летнему герцогу составили старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта.

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Фанатам звезды удалось снять, как сын короля Чарльза III танцует под зажигательный трек в живом исполнении. В TikTok пост стал вирусным в считанные часы, а в комментариях его назвали "лучшим видео с принцем за все время".

Уильям зажигал под трек Shake It Off – одну из самых популярных песен Свифт, которую только на YouTube послушали более трех миллиардов раз. Вместе с десятитысячной публикой герцог танцевал, не стесняясь зрителей.

"Это лучшее видео с принцем Уильямом за все время", "Это лучшая вещь, которую я видела", "Принц Уильям – фанат Свифт. Это все, что нам нужно", "Он танцует так, как я себе представлял", – написали в комментариях.

Позже на странице певицы появилось селфи с принцем и его радостными детьми. Артистка поздравила герцога с днем рождения.

Кстати, одновременно с этим появилось фото и на странице Кенсингтонского дворца. Семья поблагодарила Тейлор Свифт за отличный концерт.

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