Папа Римский стал одним из самых стильных людей 2025 года: топ-5 образов Льва XIV, которые поразили журнал Vogue

Модный журнал Vogue обнародовал перечень 55 самых стильных людей 2025 года, в который вошли представители совершенно разных сфер деятельности. Редакторы решили выделить личностей, которые демонстрировали самые изысканные образы во время публичных выходов, одним из которых считают Папу Римского – Льва XIV.

Видео дня

Как отметили эксперты издания, 267-й глава Католической церкви отошел от скромных вкусов своего предшественника, Папы Франциска, но в то же время продолжает давнюю традицию носить изящные литургические наряды. Vogue собрали пять лучших образов Льва XIV.

Сильнее всего редакторов журнала поразил лук Папы Римского во время его первого появления на публике в качестве главы Католической церкви. Тогда он выбрал атласную красную накидку, которую соединил с бордовой столой, вышитой золотом.

Высоко оценили эксперты Vogue и эксперименты Льва XIV со стилем. Во время одного из публичных появлений он дополнил богослужебную одежду черной кепкой.

Во время общения с тысячами журналистов в Ватикане, что состоялось в мае этого года, Папа Римский одел белое литургическое одеяние, которое скомбинировал с очками, а на шею добавил серебряный крест.

Время от времени Лев XIV добавляет в свои образы ярких цветов. Глава Католической церкви одевал светло-розовую и зеленую накидки.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!