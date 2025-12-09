'Лицо, на которое мы не устаем смотреть'. Журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года

Американский журнал Time назвал 51-летнего Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. В большом профильном материале издание объясняет свой выбор многолетней способностью актера оставаться интересным зрителю благодаря разнообразию ролей и отказу закреплять за собой один узнаваемый образ.

В Time отмечают, что ключевой чертой карьеры Ди Каприо является его многогранность: актер последовательно выбирает сложные, внутренне противоречивые роли, не повторяя самого себя. Именно поэтому, по определению издания, "у него лицо, на которое мы не устаем смотреть" – каждый новый персонаж существует отдельно от предыдущих и не обесценивает уже сыгранное.

"После более 30 лет карьеры, построенной на по большей части непредсказуемых ставках, зрители все еще хотят видеть его, возможно, больше, чем когда-либо – даже как падшего революционера с волосами на лице", – объясняли журналисты.

В статье вспоминают обо всем пути становления актера. В 15 лет Ди Каприо изучал классику кино, вдохновляясь игрой Джеймса Дина в фильме "К востоку от рая". Именно тогда, по его собственным словам, его заинтересовала уязвимость на экране – стремление показывать человека без "затвердевшей скорлупы", с открытыми эмоциями и внутренним конфликтом.

Редакция Time подчеркивает, что на протяжении более 30 лет карьеры Ди Каприо неоднократно делал рискованные выборы, которые впоследствии оказывались стратегически правильными. От роли в "Что гложет Гилберта Грейпа" до более поздних образов в "Авиаторе", "Убийцах цветочной луны" или "Однажды... в Голливуде" актер последовательно работал с героями, далекими от идеализированных или простых для восприятия.

Издание отмечает, что даже в зрелом возрасте актер сохраняет способность меняться вместе со своими персонажами, не теряя зрительского доверия.

Критики также обращают внимание на продуманность актерской стратегии Ди Каприо: он редко дает интервью, внимательно относится к публичному присутствию и появляется в информационном поле преимущественно тогда, когда ему есть что сказать или показать. Такой подход, по мнению Time, лишь усиливает интерес к каждой новой работе.

