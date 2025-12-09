УкраїнськаУКР
"Лицо, на которое мы не устаем смотреть". Журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года

'Лицо, на которое мы не устаем смотреть'. Журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года

Американский журнал Time назвал 51-летнего Леонардо Ди Каприо артистом 2025 года. В большом профильном материале издание объясняет свой выбор многолетней способностью актера оставаться интересным зрителю благодаря разнообразию ролей и отказу закреплять за собой один узнаваемый образ.

В Time отмечают, что ключевой чертой карьеры Ди Каприо является его многогранность: актер последовательно выбирает сложные, внутренне противоречивые роли, не повторяя самого себя. Именно поэтому, по определению издания, "у него лицо, на которое мы не устаем смотреть" – каждый новый персонаж существует отдельно от предыдущих и не обесценивает уже сыгранное.

"После более 30 лет карьеры, построенной на по большей части непредсказуемых ставках, зрители все еще хотят видеть его, возможно, больше, чем когда-либо – даже как падшего революционера с волосами на лице", – объясняли журналисты.

"Лицо, на которое мы не устаем смотреть". Журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года

В статье вспоминают обо всем пути становления актера. В 15 лет Ди Каприо изучал классику кино, вдохновляясь игрой Джеймса Дина в фильме "К востоку от рая". Именно тогда, по его собственным словам, его заинтересовала уязвимость на экране – стремление показывать человека без "затвердевшей скорлупы", с открытыми эмоциями и внутренним конфликтом.

Редакция Time подчеркивает, что на протяжении более 30 лет карьеры Ди Каприо неоднократно делал рискованные выборы, которые впоследствии оказывались стратегически правильными. От роли в "Что гложет Гилберта Грейпа" до более поздних образов в "Авиаторе", "Убийцах цветочной луны" или "Однажды... в Голливуде" актер последовательно работал с героями, далекими от идеализированных или простых для восприятия.

Издание отмечает, что даже в зрелом возрасте актер сохраняет способность меняться вместе со своими персонажами, не теряя зрительского доверия.

"Лицо, на которое мы не устаем смотреть". Журнал Time назвал лучшего артиста 2025 года

Критики также обращают внимание на продуманность актерской стратегии Ди Каприо: он редко дает интервью, внимательно относится к публичному присутствию и появляется в информационном поле преимущественно тогда, когда ему есть что сказать или показать. Такой подход, по мнению Time, лишь усиливает интерес к каждой новой работе.

Ранее OBOZ.UA писал, что новый фильм с Леонардо Ди Каприо назвали "лучшим за десятилетие". Кинокритики наперебой хвалят его – 98% оценок положительные.

