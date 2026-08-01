Автора песни-мема "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" Зипулю, биография которого "окутана тайной", мобилизовали

Рэпера из Киева Зипулю (настоящее имя — Андрей Посысаев, а по некоторым другим данным Миронов) мобилизовали. Как сообщили люди из окружения автора вирусного трека "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу", он уже прошел военно-медицинскую комиссию.

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Соответствующая информация появилась на странице рэпера в Instagram. Отмечается, что после мобилизации Зипуля находится не в Киеве.

"Прошел" ВЛК за пять минут – годен. Он учился в интернате для детей с задержкой психического развития. К сожалению, оформить инвалидность или диагноз он не смог. Сейчас уже не в Киеве", – говорится в сообщении.

Что известно о рэпере

В открытых источниках можно найти информацию о том, что Зипуля родился 1 апреля 1985 года в Киеве. Он якобы пережил трудное детство и рос, не зная своих биологических родителей, однако другие подробности его жизни до создания песни-мема "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" остаются тайной. Некоторое время Зипуля утверждал, что окончил Институт мировой экономики и международных отношений в Киеве, но никакого официального подтверждения этому нет.

Впервые Зипуль привлек к себе внимание в 2017 году, когда в сети начали распространяться видео, на которых он читает рэп на улицах и развлекает прохожих. Однако звездой интернета он стал чуть позже, записав трек "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу", который быстро стал основой для множества мемов. Что интересно, рэпер почти никогда не создает тексты своих песен заранее, а главной "изюминкой" его творчества является умение импровизировать.

После стремительного роста популярности Зипуля начал активно вести аккаунты в соцсетях. Сейчас количество подписчиков в его Instagram составляет 183 тысячи, а в TikTok – более 192 тысяч.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что финалист национального отбора на Евровидение-2025 Яков Марный рассказал, как его мобилизовали. По словам артиста, это произошло неожиданно – когда он вышел купить цветы для жены.

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