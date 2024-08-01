Отношения заметно ухудшились. Инсайдер рассказал почему Уильям и Кейт завидовали Меган Маркл в прошлом

Вероятное соперничество между принцем, принцессой Уэльской и герцогом, герцогиней Сассекскими было хорошо задокументировано. Новая книга королевского эксперта проливает больше света на то, почему между двумя парами возникли проблемы.

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В своей новой работе под названием "Кэтрин, принцесса Уэльская: биография будущей королевы" Роберт Джобсон обсудил события, приведшие к королевскому расколу. В отрывке, опубликованном Daily Mail, автор написал: "Сначала реакция общественности на Меган была преимущественно положительной, а "новенькие в семье" занимали большинство заголовков – до такой степени, что Уильям и Кэтрин, возможно, бессознательно подняли градус. Поговаривали о мелочности и даже зависти ".

Как только начались проблемы, отношения между новоиспеченными родственниками заметно ухудшились. "Трещины между двумя парами продолжали расширяться из-за мелких оскорблений", – объяснил Джобсон. Вскоре ситуация стала невосполнимой, пишет Marie Claire.

Хотя неясно, действительно ли Кейт и Уильям завидовали Меган и Гарри, в их отношениях произошли очевидные изменения. Королевский эксперт также вспомнил одну из ситуаций, якобы произошедшую между Кейт и Меган. "Было время, когда Меган попросила одолжить блеск для губ, и Гарри показалось, что Кэтрин неохотно отдала свой", – утверждает Джобсон. По его словам, Миддлтон "скривилась" после того, как Маркл выдавила немного блеска на палец и нанесла его на губы.

Принц Гарри и принц Уильям, когда-то казавшиеся близкими, тоже внезапно разошлись во взглядах. "Неизбежно проникли детали проблемных отношений королевских братьев, а также тот факт, что Кэтрин и Меган также поссорились", – говорится в отрывке.

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