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Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,0 т.
Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

6-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Луи почти исчез из публичной жизни королевской семьи. В последний раз он посетил Trooping the Colour в июне со всей семьей, но отдельно с кем-то из родителей нигде не появлялся еще с прошлого года. Эксперты утверждают, что это из-за его поведения.

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На последних спортивных событиях, которые посетили Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой и принц Уильям с сыном Джорджем в отдельности, юного Луи тоже не было. Как пишет Express со ссылкой на эксперта Ричарда Фицвильямса, 6-летний ребенок озорничает, из-за чего привлекает к себе слишком много внимания. Именно поэтому Луи якобы не дорос до того возраста, когда может посещать с родителями спортивные матчи и другие важные события.

Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

Каждый публичный выход королевской особы сопровождается новыми подборками фотографий с гримасами, которые разлетаются сетью в считанные минуты. Поэтому родители пытаются минимизировать появление принца Луи на публике, чтобы не отвлекать прессу от главного события.

Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

"Очевидно, что принца Джорджа выбирают для определенных событий из-за его возраста и статуса. Очевидно, что Шарлотту тоже. Луи – самый младший, а Уильям и Кэтрин заботятся о том, чтобы сохранить баланс между важной конфиденциальностью и очевидным желанием видеть всех их детей. Кроме того, чем младше дети, тем больше вероятность того, что они скорчат гримасу и украдут шоу! Прессе это нравится, но это отвлекает от главного события", – отметил эксперт.

Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

Говорят, что фанаты смогут увидеть королевских родственников (но без Кейт Миддлтон из-за ее здоровья) на Олимпийских играх 2024, которые продлятся до 11 августа. Однако произойти это может только по одной причине – если в соревнованиях примет участие британец, а Их Высочества решат его поддержать.

Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

"Кэтрин не может присутствовать из-за состояния здоровья, но если будет событие, на котором британская команда будет выступать в финале или такое, к которому они испытывают особое расположение, мы можем увидеть Уильяма и, возможно, Джорджа в Париже. Вероятно, это будет неофициально, если это произойдет", – добавил Ричард Фицвильямс.

Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

Ранее OBOZ.UA сообщал еще одну возможную причину, почему принц Луи не появлялся на публичных мероприятиях вместе с родителями и старшим братом и сестрой. Королевские эксперты предполагали, что Кейт Миддлтон создала особый план, по которому намерена постепенно приучать детей к своим обязанностям.

"Тот факт, что Луи не взяли [с собой], свидетельствует о том, что они обдумывают, что, по их мнению, правильно для каждого ребенка в определенное время. Поэтому, знаете, его время придет", – сказала эксперт Лиззи Робинсон.

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