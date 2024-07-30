Стала известна истинная причина, почему принц Луи перестал посещать королевские мероприятия

6-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Луи почти исчез из публичной жизни королевской семьи. В последний раз он посетил Trooping the Colour в июне со всей семьей, но отдельно с кем-то из родителей нигде не появлялся еще с прошлого года. Эксперты утверждают, что это из-за его поведения.

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На последних спортивных событиях, которые посетили Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой и принц Уильям с сыном Джорджем в отдельности, юного Луи тоже не было. Как пишет Express со ссылкой на эксперта Ричарда Фицвильямса, 6-летний ребенок озорничает, из-за чего привлекает к себе слишком много внимания. Именно поэтому Луи якобы не дорос до того возраста, когда может посещать с родителями спортивные матчи и другие важные события.

Каждый публичный выход королевской особы сопровождается новыми подборками фотографий с гримасами, которые разлетаются сетью в считанные минуты. Поэтому родители пытаются минимизировать появление принца Луи на публике, чтобы не отвлекать прессу от главного события.

"Очевидно, что принца Джорджа выбирают для определенных событий из-за его возраста и статуса. Очевидно, что Шарлотту тоже. Луи – самый младший, а Уильям и Кэтрин заботятся о том, чтобы сохранить баланс между важной конфиденциальностью и очевидным желанием видеть всех их детей. Кроме того, чем младше дети, тем больше вероятность того, что они скорчат гримасу и украдут шоу! Прессе это нравится, но это отвлекает от главного события", – отметил эксперт.

Говорят, что фанаты смогут увидеть королевских родственников (но без Кейт Миддлтон из-за ее здоровья) на Олимпийских играх 2024, которые продлятся до 11 августа. Однако произойти это может только по одной причине – если в соревнованиях примет участие британец, а Их Высочества решат его поддержать.

"Кэтрин не может присутствовать из-за состояния здоровья, но если будет событие, на котором британская команда будет выступать в финале или такое, к которому они испытывают особое расположение, мы можем увидеть Уильяма и, возможно, Джорджа в Париже. Вероятно, это будет неофициально, если это произойдет", – добавил Ричард Фицвильямс.

Ранее OBOZ.UA сообщал еще одну возможную причину, почему принц Луи не появлялся на публичных мероприятиях вместе с родителями и старшим братом и сестрой. Королевские эксперты предполагали, что Кейт Миддлтон создала особый план, по которому намерена постепенно приучать детей к своим обязанностям.

"Тот факт, что Луи не взяли [с собой], свидетельствует о том, что они обдумывают, что, по их мнению, правильно для каждого ребенка в определенное время. Поэтому, знаете, его время придет", – сказала эксперт Лиззи Робинсон.

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