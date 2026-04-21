От тяжелой болезни умерла молодая жена Сергея Сивохо, которая была известной телеведущей с модельной внешностью

Отошла в вечность жена украинского юмориста и шоумена Сергея Сивохо – Татьяна Сивохо, которая долгое время работала на телевидении и была известна аудитории своей модельной внешностью. Ее жизнь забрала тяжелая болезнь – рак.

Трагическую новость сообщила журналистка Леся Орлова на личной странице в Facebook. Она почтила память Татьяны Сивохо объемным постом, где заговорила о ее творческих достижениях и особенностях характера.

"Сережа был очень живой, и как-то до конца не понятно, что его на самом деле больше нет. И Таня была очень живая – и теперь тоже не понятно. Она казалась неуязвимой, непобедимой. А оказалось – вовсе нет. Они ушли друг за другом. Сережа, потом в этом году его мама, теперь Таня. Остался сын, совсем еще молодой человек. Таня ушла в Киеве, ее за несколько месяцев, как выяснилось, "съел" рак. Насколько я знаю, она уходила чрезвычайно достойно, решительно, независимо и сильно", – говорится в посте.

Как отметила Леся Орлова, работая с Татьяной Сивохо сначала на ТРК "Украина", а затем в одних печатных изданиях, она видела, что коллеге будто было определено судьбой развиваться именно в этой профессии. Жена шоумена была очень умной и разбиралась во многих темах, поэтому журналистке до сих пор сложно понять, почему она в один момент переключила все внимание исключительно на семью.

Кроме высокого профессионализма, в памяти Орловой запечатлелась и внешность Татьяны Сивохо: "Она была внешне – модель в том стиле 90-х. Больше всех ей нравилась Надя Ауэрман, и это понятно, там было некое сходство и личностное, и типическое. Высокая, тонкая, с очень длинными ногами и сильными чертами лица. Что-то, я бы сказала, от рыси в ней было, незаурядное лицо. Судя по фотографиям и видео последних лет, она оставалась красивой и выглядела феноменально молодо".

А вот характер у Татьяны Сивохо, судя по упоминаниям коллеги, был не из легких. Как отметила Орлова, телеведущая могла быть довольно резкой и даже язвительной, но в то же время не была слишком гордой, поэтому иногда откровенно хвалила окружающих и не скрывала восхищения чьими-то творческими успехами.

"Она была очень точным слепком 90-х. Образцом их удачливости, мифологии и целеполагания. Пробилась сама – как это было возможно только в те времена, без всякого блата, буквально "с улицы" придя в главную телекомпанию. Достигла успеха, известности, авторитета и репутации. А потом встретила незаурядного мегаизвестного человека и прожила с ним несколько ярких драматичных десятилетий", – написала Орлова.

Стоит заметить, что хотя Сергея и Татьяна Сивохо были публичными людьми, редко делились подробностями личной жизни. Так, например, шоумен представил любимую аудитории в 2016 году, однако свадьбу они сыграли задолго до этого. В 2000-м супруги стали родителями сына Саввы, который ведет непубличный образ жизни.

Их история любви получила трагический конец, ведь 17 октября 2023 года Сергей Сивохо отошел в вечность вследствие хронической болезни легких. Тело знаменитости кремировали, а семья решила похоронить его на центральном кладбище в Донецке, чтобы он покоился рядом со своими родными.

Прощание с шоуменом состоялось 3 ноября в МЦКИ "Октябрьский дворец" в Киеве. Во время церемонии Татьяна Сивохо со слезами на глазах произнесла эмоциональную речь, где подчеркивала проукраинскую позицию покойного мужа.

"Он очень любил свою страну. Сколько он сделал во время войны, сколько он помогал госпиталям, как он помогал военным врачам, беженцам. Даже не имея сил, будучи хронически больным человеком, он делал все для Украины. Он очень любил Украину, свободно разговаривал на двух языках. Он любил Донбасс, свою родину. И Украину – тоже свою родину. До последнего он лелеял надежду, что Донбасс вернется к нам, и мы объединимся, и будем все вместе", – говорила ведущая.

