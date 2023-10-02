От Сильвестра Сталлоне до Микки Рурка: 5 звездных мужчин, которые сделали пластические операции. Фото

Правда ли, что пластическая хирургия – прерогатива только женщин? Нет, спрос на эти процедуры есть и у мужчин. Они тоже стремятся как можно дольше оставаться молодыми и ухоженными. Конечно, не все их манипуляции с внешностью можно назвать удачными, но эти селебрити хотя бы попробовали.

Узнайте, какие звездные мужчины легли под нож, чтобы улучшить свою внешность. Кому из них удалось добиться желаемого результата, а кто разочаровался – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Саймон Коуэлл

Английский телевизионный ведущий и продюсер Саймон Коуэлл уже давно открыто говорит об использовании ботокса. В 2015 году, после того, как британская телеведущая Шэрон Осборн заметила, что он почти не двигает лицом, пообещал уменьшить дозы. В 2018 Саймон решил убрать складки на шее – сделал ниточный лифтинг. Что ж, в свои 63 года он выглядит относительно молодо.

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2. Говард Стерн

Американский теле- и радиоведущий, юморист и автор книг Говард Стерн еще в начале карьеры сделал ринопластику. Вскоре решился на липосакцию, чтобы убрать двойной подбородок. Сегодня артисту 69 лет, и можно сказать, что ему пошли на пользу операции красоты.

3. Микки Рурк

Американский актер и сценарист Микки Рурк в молодости попадал в рейтинги самых красивых знаменитостей. Все изменилось после визитов к хирургам. Теперь его имя, к сожалению, фигурирует в списках "звезды с неудачными пластическими операциями".

Боксерская карьера Рурка изуродовала его лицо, из-за чего нужно было лечь под нож и сделать реконструктивную операцию. Актер ошибся с выбором врача. В 2009 году он даже рассказал Mail Online, что пошел "не к тому парню", чтобы "восстановить свое лицо".

4. Джин Симмонс

Один из основателей группы Kiss со сценическим псевдонимом The Demon, Джин Симмонс, несмотря на то, что всегда выступает с гримом, тоже обращался к хирургам. В 2006 году для омоложения сделал подтяжку лица. Сейчас 74-летний Джин доволен результатом процедуры.

5. Сильвестр Сталлоне

Американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне в 1992 году, по медицинским показаниям, сделал подтяжку левой части лица. Позже снова обратился к пластическим хирургам, чтобы те подтянули веки, брови и убрали складки на шее.

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