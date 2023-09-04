Как выглядели Саша Бо, Юля Верба, Таня Самбурская и другие известные блоггеры до пластики. Фотосравнение

Блогеры решаются на пластические операции по двум причинам: либо не полностью принимают собственную внешность, либо корректируют природные данные, которые, по мнению подписчиков, далеки от бьюти-стандартов. А что происходит после "тюнинга" лица и тела? В комментарии звезд Instagram "набегают" люди, и пишут, что это неправильно – менять себя хирургией или уколами красоты. Словом – всем не угодишь!

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Важно помнить, что каждый вправе самостоятельно решать, как выглядеть. Если улучшения во внешности дарят чувство уверенности, то зачем отказывать себе в этом? О том, какие украинские блогеры делали пластические операции и благодаря этому смогли полюбить себя – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Александра Тарнавская (Саша Бо)

Саша Бо – первая украиноязычная блогер, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Сейчас эта цифра близка к двум – 1,8 млн. Она основала клинику эстетики тела, салон красоты и благотворительный фонд "ТАРНАВСКИХ". Эта знаменитость неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы изменить себя. Колола в губы филеры (не так давно вернула естественную форму), скорректировала кончик носа, сделала подтяжку век, плазмотерапию и увеличила грудь до третьего размера.

2. София Стужук

Украинка София Стужук – скандальная блогер-молчунка. Еще до полномасштабной войны в родной стране называла себя "русской". А после 24 февраля 2022 она выбрала молчание. Когда же российские оккупанты обстреливали ракетами украинские города, София оправдывала действия захватчиков.

А как насчет ее пластических операций? София с помощью имплантов увеличила грудь до четвертого размера, и сделала лифтинг, который был необходим после грудного вскармливания троих детей. Вскоре она пожалела о маммопластике: назвала свою грудь "порноактерской" и решила ее уменьшить на два размера. Также блогер деликатно изменила форму носа, подтянула веки и сделала нитевой лифтинг лица.

3. Таня Пренткович

Это одна из самых популярных блоггеров Украины, на которую в Instagram подписано более 1 миллиона человек. Помимо блога, Таня Пренткович воспитывает двоих детей и активно занимается бизнесом (имеет собственное диджитал-агентство Prentkovych Agency, а также секс-шоп INSIDE).

Звезда Instagram трижды делала ринопластику, благодаря чему убрала горбинку на носу. На этом останавливаться не планирует: в будущем хочет сделать маммопластику.

4. Мила Гриценко

Украинская блогер Мила Гриценко сделала маммопластику и поставила в ягодицы импланты, чтобы увеличить их до пышных размеров. Далее звезда Instagram решила уменьшить объемы филейной части до более естественных. Она заменила имплант на меньший, потому что полностью вынимать запретил хирург: если это сделать – растянутые ткани будут выглядеть ужасно.

Мила, как и София Стужук, не называет РФ врагом или страной-агрессором. Умалчивает, кто именно напал на территорию Украины, а также продает русским курсы по похудению.

5. Таня Самбурская

Блогер Таня Самбурская – профессиональный визажист. Она с помощью косметики с легкостью может создать визуально большие глаза и объемные пухлые губы. Но вот тонких от природы губ ей было мало: девушка, став звездой Instagram, решилась на их увеличение. Теперь на фото "до" ее не узнать. Хотя это была только одна бьюти-процедура.

6. Юля Верба

Это украинская блоггер, инфлюенсер и фотограф. Юля Верба начала вести блог в 11 лет, когда ее внешность была естественной. Сейчас звезда Instagram нарастила ресницы, волосы, а также трижды увеличивала губы с помощью контурной пластики.

7. Алина Френдий

Блогер Алина Френдий – не только инфлюэнсер, но и создала два бренда одежды (премиальный TOTE и кэжуал COOSH). В 2023 году она твердо решила осуществить свою давнюю мечту – сделала риносептопластику. Эта операция включает коррекцию формы носа и устранение искажений носовой перегородки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как сейчас выглядят звезды, сделавшие подтяжку лица десять лет назад.

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