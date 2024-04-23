От прически до маникюра, нарушающего правила. 8 случаев, когда королева Дании скопировала образ Кейт Миддлтон

Королевские особы следят не только за модными трендами, но и за стилем друг друга, о чем свидетельствуют схожие образы королевы Дании Мэри с британской принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Последнюю все чаще стали называть иконой стиля, поэтому не удивительно, что другие модницы пытаются следить за ее интересными экспериментами.

Иногда вдохновение королевы Мэри может заставить ее нарушить королевские правила, например случай с ярким ультрамариновым маникюром. О других подобных образах двух представительниц семей монархий написал журнал Hello!.

Упругая укладка

Легкая многослойная укладка является стандартной прической принцессы с 2011 года, которая в последнее время дополнилась челкой-шторкой. Ныне подобные образы начала для себя выбирать и королева.

Силуэтный костюм

Силуэтные яркие костюмы – уникальный стиль Кейт Миддлтон, который попыталась перенять и королева Мэри.

Яркий маникюр

Королева Мэри решила попробовать яркий базальтовый синий маникюр, чем нарушила королевские правила. Ее вдохновительницей, вероятно, была Кейт Миддлтон, которая в прошлом году на Пасху попыталась изменить цвет ногтей с бежевого на красный.

Сельской стиль

Оба королевских лица похвалились своим "сельским" стилем в окружении леса, но совсем с разными целями, ведь британская принцесса общалась там о психическом здоровье, а датская королева создавала торжество.

Длинное пальто и сапоги

Жена принца Уильяма явилась на рождественскую службу в синем длинном пальто с сапогами по колено. Около месяца назад ее "соперницу" заметили в синем пальто с длинными сапогами.

Детские аксессуары

Во времена пандемии коронавируса принцесса Уэльская вышла на встречу с британскими мамами, надев золотую цепочку с выгравированными кругами с инициалами каждого из ее детей – Джорджа, Шарлотты и Луи. Подобным аксессуаром похвасталась и королева Дании, появившись на публике с 18-каратным золотым кулоном с гравировкой "C, I, V, J", являющейся первыми буквами ее детей – Кристины, Изабеллы, Винсента и Жозефины.

Низкий пучок

Обычно королевские особы выходят на балконы только в особые события, поэтому их прически должны быть идеальными. Так, в 2023 году Миддлтон собрала волосы в объемный низкий пучок, а уже в январе этого года королева Мэри взошла на престол с подобной прической.

Похожие платья A-силуэта

Чуть ли не впервые они поменялись ролями, и Кейт Миддлтон позаимствовала образ нежного бледно-розового платья А-силуэта у королевы Мэри. Обе они подобрали к нарядам светлые каблуки и серьги-капельки.

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